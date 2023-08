IPSA continúa al alza en línea con la tendencia global

Las bolsas globales repuntan en una jornada marcada por datos de relevancia en EEUU y Europa, y a la espera del discurso de Jerome Powell y Christine Lagarde en el simposio de Jackson Hole.

El IPSA sube un 0,57% a 6.193,89 puntos.

“En EE.UU. se acaba de publicar los PMIs preliminares de agosto: PMI Compuesto 50,4 (vs 52,0e y anterior), PMI Manufacturero 47,0 (vs 49,3e y 49,0 anterior) y PMI de Servicios 51,0 (vs 52,3e y anterior). Todos los PMI por debajo de lo esperado lo que da cuenta de la desaceleración de la economía norteamericana, lo que aumenta las probabilidades que la FED no suba la tasa en la próxima reunión del 20 de septiembre”, dijo Guillermo Araya de Renta 4.

Este jueves se inicia el simposio de Jackson Hole en EEUU, donde se esperan conocer pistas sobre las tasas de interés.

Wall Street opera con ganancias y espera conocer los resultados corporativos de Nvidia al cierre del mercado. Además se observan los datos de relevancia y la reunión de banqueros centrales.

“Los bonos del tesoro de EE.UU., se están transando en 4,244% a la espera de lo que puedan decir los presidentes de los bancos centrales, especialmente el presidente de la reserva federal de Estados Unidos, Jerome Powell, el próximo viernes en Jackson Hole, para ver si da alguna señal sobre el peak de la tasa de política que se ubica actualmente entre 5,25%-5,50%”, agregó Araya.

Los mercados europeos también avanzan, pese a decepcionantes datos de PMI.