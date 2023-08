IPSA retoma pérdidas previo a discursos de Powell y Lagarde

Las bolsas globales pasaron a terreno negativo a la espera de los discursos de los principales banqueros centrales, en el marco del simposio de Jackson Hole que se inicia este jueves en Estados Unidos.

El IPSA cae un 0,74% a 6.144,41 puntos.

“Ayer en Estados Unidos se publicaron los PMIs preliminares de agosto: Compuesto 50,4 (vs 52,0e y anterior), Manufacturero 47,0 (vs 49,3e y 49,0 anterior) y Servicios 51,0 (vs 52,3e y anterior). Todos los PMI por debajo de lo esperado lo que da cuenta de la desaceleración de la economía norteamericana, lo que aumenta las probabilidades que la FED no suba la tasa en la próxima reunión del 20 de septiembre”, dijo Guillermo Araya de Renta 4.

Se espera que Jerome Powell entregue pistas sobre las tasas de interés, previo a la reunión que sostendrá la Fed en septiembre.

Con este telón de fondo, y tras haberse visto animada por los resultados de Nvidia que se dieron a conocer este miércoles, Wall Street ahora opera a la baja, tras varias sesiones de ganancias.

“El mercado sólo da una probabilidad del 13% a una subida adicional de 25 pb en la reunión del 20-septiembre y de un 35% a que dicha subida se produzca antes de fin de año. Finalmente, el cobre bajó un 0,23% hasta los USD 3,79135 la libra en la Bolsa de Metales de Londres”, agregó Araya.

Las bolsas europeas están con cifras mixtas, atentas a lo que ocurra en el simposio de Jackson Hole en estos días.