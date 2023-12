IPSA opera con ganancias en jornada marcada por decisión de tasas

La bolsa de Santiago comienza sus operaciones con ganancias, en una jornada que está marcada por la decisión de tasas del Banco Central, que se conocerá este martes a las 18 horas.

El IPSA avanza un 0,35% a 6.072,84 puntos.

“En Chile, a las 18:00 horas conoceremos la decisión del Banco Central respecto a la tasa de política monetaria (TPM) y se espera que la baje a 8,5% desde un 9,0% en que se encuentra hoy día”, dijo Guillermo Araya de Renta 4.

Este lunes la bolsa cerró con una caída superior al 1%, tras el resultado del plebiscito, donde la opción en contra se impuso con el 55,8% de los votos, y se desechó la segunda propuesta constitucional.

A nivel internacional, las bolsas europeas operan mixtas, atentas a la reunión del G7, mientras que los futuros de Wall Street, avanzan a esta hora, con la mirada puesta en posibles recortes de tasas en 2024.

“En Europa se dio a conocer el IPC (final) de noviembre el que evidenció una caída de -0,6% mensual (vs -0,5%e y +0,1% anterior), 2,4% interanual (vs 2,4%e y 2,9% anterior), en tanto, el IPC Subyacente mensual -0,6% (vs -0,6%e y +0,2% anterior) e IPC Subyacente anual 3,6% (vs 3,6%e y 4,2% anterior). En EE.UU., conoceremos diversos datos tales como los permisos de construcción preliminar de noviembre”, agregó Araya.