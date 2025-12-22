Itaú Chile informa sobre una nueva etapa en el ajuste estratégico de Itaú Colombia

Itaú Chile informó este lunes que Itaú Colombia avanza en una nueva etapa de un proceso de ajuste estratégico iniciado en años anteriores, orientado a fortalecer su foco en Itaú Corporate –que agrupa los negocios con personas jurídicas en Colombia y Panamá–, en sus filiales Itaú Comisionista de Bolsa e Itaú Fiduciaria, y en Tesorería.

A través de un comunicado, la compañía informó que, como parte de esta etapa, Itaú Colombia y su filial Banco Itaú Panamá suscribieron un acuerdo para la cesión de activos y pasivos del banco con enfoque en banca minorista en Colombia y Panamá, a Banco de Bogotá S.A. y Banco de Bogotá Panamá, en un proceso que fue informado oportunamente al mercado y a la Superintendencia Financiera de Colombia.

“Este acuerdo representa una etapa relevante dentro de un proceso de ajuste estratégico que Itaú viene desarrollando en Colombia desde hace varios años. Es una decisión coherente con el foco del Grupo en fortalecer aquellos segmentos donde contamos con una propuesta de valor diferenciada, experiencia regional y una clara vocación de largo plazo en los mercados donde operamos. Colombia es un mercado estratégico para la consolidación y proyección de la plataforma regional del Grupo Itaú”, señaló el CEO de Itaú Chile, André Gailey.

De manera complementaria, Itaú Colombia continuará ofreciendo productos de Itaú Miami, enfocados en su negocio de banca privada.

En el hecho esencial notificado a la Comisión para el Mercado Financiero, se detalla que el valor de la operación se determinará al momento del cierre, con base en el valor en libros de los activos y pasivos objeto de la cesión.

En tanto, el perfeccionamiento y cierre de la transacción están sujetos a la aprobación de la Superintendencia Financiera de Colombia y al cumplimiento de las condiciones habituales para este tipo de operaciones.

En el contexto de la implementación de esta transacción, se espera incurrir en costos relevantes asociados a su ejecución, los que serán estimados y oportunamente informados al momento del cierre, informaron desde la compañía.

“En este marco, el Grupo Itaú reafirma su compromiso con Colombia y su visión de permanencia de largo plazo en el país, lo que se refleja, entre otros aspectos, en la decisión de Itaú Colombia de convocar a una Asamblea de Accionistas para evaluar un aumento de capital de hasta US$100 millones, destinado a fortalecer su competitividad y acompañar la siguiente etapa de crecimiento del banco, sujeto a las aprobaciones regulatorias correspondientes", agregaron en el comunicado.