Jorge Quiroz renuncia al directorio de la Bolsa de Santiago

Luego que el presidente electo, José Antonio Kast, oficializara ayer los nombres de los 24 ministros que conformarán su gabinete a partir del 11 de marzo, lo futuros secretarios de Estado comenzaron a renunciar a sus puestos en el sector privado.

Mediante un hecho esencial enviado a la Comisión Para el Mercado Financiero (CMF) la Bolsa de Comercio de Santiago informó que el futuro ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, comunicó este miércoles su renuncia directorio de dicha entidad, la cual se hizo efectiva a partir de hoy mismo.

Además de su participación en directorios de distintas sociedades, la trayectoria de Quiroz, que egresó de ingeniería Comercial en la Universidad de Chile en 1984 y sacó su doctorado en la Universidad Duke en 1991, Estados Unidos, se liga indisolublemente al mundo de las consultorías privadas.

Junto al economista Patricio Arrau lanzó la consultora Gerens en los 90, pero a principios de los 2000 creó su propia empresa: Quiroz & Asociados, la que deja ahora para asumir en Teatinos 120. Ya no figura en su página web, lo mismo que algunos asesores que lo acompañarán a Hacienda.

Ha participado en los directorios del factoring Factotal, Invertec Pesquera del Mar Chiloé y Papeles Carrascal.

Seminario en Clapes

Más temprano, en su primera actividad tras ser oficializado como ministro de Hacienda, Quiroz asistió a un seminario de Clapes UC donde entregó algunas de sus definiciones de cara al cargo que asumirá en marzo.

Allí anunció que el actual gerente corporativo de Administración y Finanzas de Enap, José Pablo Gómez, será el próximo director de Presupuestos.

Además reafirmó su intención de hacer un ajuste fiscal de US$6.000 millones, y dijo que una parte importante se recortará el primer año. El economista también dijo que tiene un listado con 40 medidas que buscarán impulsar apenas asuma el gobierno, mediante decretos, leyes y gestión.

Renuncias en Quiñenco

También esta tarde las sociedades bajo el paraguas de Quiñenco, comunicaron al mercado una de las mayores decisiones tomadas por la familia Luksic en los últimos años.

A las 18.00 horas, Quiñenco, holding de inversiones no mineras del grupo, oficializó la salida de la gerencia general de Francisco Pérez Mackenna, quien este martes fue oficialmente nombrado ministro de Relaciones Exteriores del futuro gobierno de José Antonio Kast.

Junto con informar que cesará en su cargo el día 31 de enero de 2026, el directorio de Quiñenco dio a conocer que designó en su reemplazo Macario Valdés Raczynski, actual gerente general de SM SAAM, filial dedicada a los servicios de remolque portuario y logística aérea. Además el holding dio a conocer los movimientos en los otros cargos de Pérez Mackenna en las empresas del grupo.