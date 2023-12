Jubilados en Argentina enfrentan ajustes durante la crisis económica

Durante la primera semana del mandato del presidente argentino Javier Milei el gobierno anunció un profundo recorte del gasto y se espera un cambio en la actual fórmula de cálculo de las jubilaciones y pensiones en el marco de un programa que busca cumplir con su meta de campaña de eliminar el déficit fiscal con un plan “motosierra”.

Argentina enfrenta una profunda crisis, con una economía que cayó en recesión en el tercer trimestre, una pobreza de más del 40% y una impactante inflación, que en noviembre fue de casi el 13% y del 150% en el los últimos 12 meses.

En este contexto, uno de los sectores más afectados son los jubilados, a los que se les hace casi imposible llegar a fin de mes con sus mínimos ingresos.

La reciente devaluación de más del 50% del peso impulsó una importante subida de precios y hundió los ingresos de los argentinos.

“Los precios suben y cada día (los bienes) son más caros. En la verdulería no pude pagar, les quedé debiendo”, comentó a Reuters María Estela Fernández, una jubilada de 91 años.

Fernández vive sola, recibe la jubilación mínima por haber sido ama de casa toda la vida y, a pesar de haber recortado sus gastos a lo indispensable, muchas veces no le alcanza para comprar los alimentos que necesita.

“La verdad es que la situación es muy difícil, si no me ayudan mis hijos no puedo comer todos los días”, confesó.

En reiteradas ocasiones Milei ha dicho que “no hay plata” y advirtió que se avecinan tiempos aún más difíciles y pronosticó entre un 20% y un 40% de inflación para los meses de diciembre a febrero.

Si bien Milei, quien asumió la presidencia el 10 de diciembre, ganó las elecciones por un amplio margen a raíz del enojo de los votantes por la crisis económica, que se profundizó durante el último gobierno peronista, muchos se preguntan si el ritmo brutal del ajuste y de la inflación serán tolerables para una población ya empobrecida.