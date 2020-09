Juez en EEUU rechaza propuesta de financiamiento de Latam en el Capítulo 11

Tras varias semana de la última audiencia de la causa de la reorganización financiera de Latam Airlines, que se sigue ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York, el juez del caso, James L. Garrity dio a conocer su resolución sobre las propuestas de financiamiento DIP (deudor en posesión), hechas tanto por los actuales accionistas de la aerolínea como por fondos internacionales y acreedores, recursos que permitirán a la compañía continuar con sus operaciones durante el proceso, y el juez decidió rechazar la propuesta de Latam.

Garrity resolvió “el Tribunal determina que el precio y los términos del contrato de crédito revisado, incluido el financiamiento DIP del Tramo A y del del Tramo C, son completamente justos, y hay fundamentos bajo la sección 364 (c) del Código de Quiebras para autorizar a los deudores a celebrar el contrato de crédito DIP. Además, los prestamistas DIP tienen derecho a un dictamen de buena fe según la sección 364 (e) del Código de Quiebras. Sin embargo, el Tribunal determina que la elección de suscripción de capital modificada da lugar a un tratamiento inadecuado del plan sub rosa de los prestamistas del Tramo C y los accionistas de los deudores. Por esa razón el Tribunal no aprobará las mociones”.

La primera propuesta que se conoció en el marco del proceso de reorganización de Latam fue la que presentaron las familias Cueto, Amaro, Eblen y también Qatar Airways, por US$900 millones el mismo día en que aerolínea anunció que recurrirían al Capítulo 11 de la Ley de Quiebras de Estados Unidos. Sin embargo, podría ampliarse en US$250 millones.

La propuesta contempla un fee de 2,5% y una tasa de interés de 14,5%. Tras los cuestionamientos a la oferta -a la que acreedores tildaron de ser más cara que la de Jefferies- los accionistas accedieron a bajar el descuento de 32% a 20% si se cambia la deuda por acciones. Por otra parte, la nueva propuesta contempla que ahora será la aerolínea la que decidirá si el pago se hace mediante la conversión de acciones y no como estaba establecido en la oferta original.

Por otro lado, la oferta de Jefferies consideraba una tasa de interés de 15% más Libor por año y no tenía opción de reconversión de acciones. Además, contemplaba una comisión de salida de 3%. El mecanismo de retiro de los fondos del crédito propuesto contemplaba dos etapas, una mitad en agosto y otra en octubre. Esta propuesta es apoyada por el Comité Oficial de Acreedores de Latam Airlines y tenía entre sus prestamistas a Knighthead Capital Management.