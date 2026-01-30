La actividad del comercio no detiene su avance y registra 21 meses al alza

El comercio volvió a registrar un desempeño positivo. Según informó el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), el Índice de Actividad del Comercio (IAC) aumentó un 5,9% y acumuló un alza de 5,7% al duodécimo mes del año.

Desde el INE explicaron las cifras por el incremento de las tres divisiones que lo componen.

Ante este contexto, el IAC anotó 21 meses consecutivos al alza. En la variación mensual subió un 25,1%.

Comercio al por mayor, excepto el de vehículos automotores y motocicletas registró un crecimiento de 5,8% respecto a diciembre de 2024, aportando 2,412 puntos porcentuales (pp.) al resultado del índice, “como consecuencia, fundamentalmente, del alza de venta al por mayor de maquinaria, equipo y materiales”.

Comercio al por menor, excepto el de vehículos automotores y motocicletas, en tanto, creció 4,0% en doce meses y sumó 2,033 pp., “debido, principalmente, a la contribución de venta al por menor por correo y por internet”.

Por su parte, comercio al por mayor y al por menor y reparación de vehículos automotores y motocicletas presentó un incremento interanual de 18,1%, incidiendo 1,498 pp. en la variación del IAC, “explicado, en mayor medida, por el aporte de venta de vehículos automotores”.

Supermercados y comercio electrónico

El Índice de Ventas de Supermercados (ISUP) a precios constantes presentó un decrecimiento de 1,5% en doce meses, acumulando una expansión de 1,2% al duodécimo mes del año; mientras que la serie desestacionalizada y corregida de efecto calendario anotó una reducción de 1,5% respecto al mes anterior, y una disminución interanual de 0,5%.

Mientras que el Índice del Comercio Electrónico Minorista (ICEM) a precios corrientes registró un alza de 11,0% en doce meses, acumulando un crecimiento de 14,0% en el año. La línea de productos que más impactó en el aumento del índice fue productos electrónicos, para el equipamiento del hogar y tecnológicos.