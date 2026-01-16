La canadiense Nobel Resources comienza el trabajo de perforación en su proyecto en la Región de Atacama

La firma canadiense Nobel Resources Corp anunció que comenzó los trabajos de perforación para la exploración en su proyecto minero, principalmente enfocado en el cobre, Cuprita.

“Nobel está llevando a cabo el primer programa de perforación diamantina en este proyecto altamente prospectivo. Los estudios de exploración realizados el año pasado por el equipo técnico chileno de Nobel indican que el proyecto presenta características geológicas y geofísicas clave asociadas con los sistemas de pórfido cuprífero mineralizado de esta región”, dijo la firma en un comunicado.

La zona se ubica a unos 36 km de la ciudad de Diego de Almagro, Región de Atacama, y está rodeada de operaciones de producción de cobre. Por ejemplo, la mina El Salvador de Codelco.

Ubicación del proyecto de Nobel Resources Corp

“Ubicado en el Cinturón de Pórfidos de Cobre del Paleoceno, un área altamente prospectiva en el norte de Chile. Esta propiedad de 1.000 hectáreas se encuentra entre dos importantes sistemas cupríferos —El Salvador e Inca de Oro— en una región que alberga varios yacimientos de clase mundial y se beneficia de un excelente acceso a infraestructura, como carreteras, energía, puertos y centros de apoyo minero cercanos", destacó la firma en un comunicado.

Ante este contexto, Larry Guy, presidente y director ejecutivo de Nobel, comentó que “el trabajo realizado por el equipo de Nobel describe una zona atractiva con una extensa mineralización de cobre y alteración superficial asociada, con características clave típicamente asociadas a los depósitos de pórfido de cobre mineralizado en esta región de Chile”.

La firma dedicada a la identificación y el desarrollo de proyectos mineros prospectivos también explicó que dicho trabajo de exploración se da en el contexto de que cuentan con una opción para adquirir el 100% de la propiedad del proyecto.

“Este trabajo posiciona a la compañía para capitalizar una oportunidad cuprífera altamente prospectiva en una de las jurisdicciones más estables y favorables para la minería a nivel mundial”, añadió sobre Chile como lugar para hacer negocios.