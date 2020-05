La crisis financiera que causó el fondo de estabilización a las ERNC

Una compleja situación financiera están viviendo las compañías que impulsan hace ya siete años el desarrollo de las energías renovables no convencionales (ERNC) en Chile. Es que la última medida que ha tomado la autoridad en relación al fondo de estabilización de la tarifa eléctrica, congelamiento que está siendo asumido por las generadoras, tiene a este sector en el límite financiero. Por eso, están solicitando no ser incluidas en la política creada en noviembre pasado. “Hoy las empresas ERNC están al límite, no es que no quieran aportar, es que no pueden. Todo lo que hemos construido lo hemos hecho en base a deuda con bancos y financistas, y nos hemos dedicado a pagar la deuda”, dice el asset manager de First Solar, Gabriel Ortiz. Agrega que estas firmas aún no entran en la categoría de empresas que recuperaron la inversión y, por ende, no están repartiendo utilidades.

En específico, Ortiz detalla que la empresa que representa ve un impacto de unos US$ 3,3 millones a diferir por la aplicación del fondo de estabilización, “lo que impacta nuestra capacidad de pago de la deuda en el corto plazo”, dice. “Es importante resaltar que la Ley PEC (Fondo de Estabilización) no ha sido asimilada por la industria renovable, algunas empresas están intentando cerrar un financiamiento con el BID, y Luz del Norte, en particular, está buscando una solución directamente con sus bancos prestamistas”, recalca.

Y explica que esta industria, además, viene saliendo “de un grave perjuicio ocasionado por el atraso en 17 meses de Cardones Polpaico, donde ya el Estado definió una gran responsabilidad de Interchile”, empresa a cargo de la línea de transmisión que es vital para la interconexión eléctrica del país. Por eso, señala, “queremos salirnos del PEC”.P