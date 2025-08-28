La economía de Estados Unidos crece más de lo esperado en el segundo trimestre

PIB de Estados Unidos crece más de lo esperado en el segundo trimestre

La economía estadounidense sorprendió positivamente al mercado al mostrar un crecimiento de 3,3% en el segundo trimestre del año, de acuerdo a cifras del gobierno.

La cifra revisada supera el cálculo inicial de 3% y el 3,1% que de la media de las proyecciones.

En el primer cuarto del año, el PIB sufrió una contracción de 0,5%.

La expansión de la mayor economía del mundo se dio en un contexto de incertidumbre en relación a los efectos de la política arancelaria de Donald Trump respecto de todos sus socios comerciales.

“El aumento del PIB real en el segundo trimestre fue producto, principalmente, de una disminución de las importaciones, que se restan del cálculo del PIB, y del incremento del consumo. Estos movimientos se vieron parcialmente compensados por la caída de la inversión y las exportaciones”, dijo el Departamento de Comercio.

Cuánto creció la economía de EEUU. Robert F. Bukaty

Una categoría dentro de los datos del PIB que mide la fortaleza subyacente de la economía resultó más sólida de lo previsto inicialmente, con un crecimiento del 1,9 % entre abril y junio, similar al del primer trimestre, consignó AP.

Esta categoría incluye el gasto de consumo y la inversión privada, pero excluye partidas volátiles como las exportaciones, los inventarios y el gasto público.

El resultado podría poner presión a la probabilidad de un posible recorte de tasas por parte de la Fed, que ha estado siendo acosada por el republicano desde hace meses para la política monetaria de la mayor economía del mundo vaya en esa dirección.

El Departamento de Comercio informó que el gasto del consumidor y la inversión privada fueron un poco más fuertes en el segundo trimestre de lo que había estimado inicialmente.

El gasto de consumo, que representa alrededor del 70% del PIB, creció a un ritmo anual del 1,6%, un ritmo deslucido pero mejor que el 0,5% del primer trimestre y el 1,4% que el Gobierno estimó inicialmente para el segundo.