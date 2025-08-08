SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Pulso

La elección de Sonami tiene pimienta: el actual presidente contra un histórico dirigente

Jorge Riesco va a la reelección, pero lo enfrentará un conocido, que incluso lo acompañó como vicepresidente en su lista para la elección anterior en 2022.

Ignacio BadalPor 
Ignacio Badal
La directiva que ganó la elección anterior de Sonami: Cristián Argandoña, Jorge Riesco y Patricio Céspedes, hoy dos de ellos son rivales. www.ricardourizar.cl

El próximo 29 de agosto se llevará a cabo la elección de la directiva que conducirá a la Sociedad Nacional de Minería (Sonami) por los próximos tres años.

Y la tarde del viernes 8 es el plazo para la inscripción de las listas de candidatos.

Aunque se preveía que el actual presidente, Jorge Riesco, se presentaría a la reelección y no tendría rival para continuar su mandato, surgió un inesperado contrincante.

Se trata de Patricio Céspedes, una figura histórica en la Sonami, que ha sido consejero y vicepresidente del gremio en varias ocasiones y actualmente es presidente de la Asociación Gremial Minera de Antofagasta. De hecho, fue elegido vicepresidente en 2022 con Riesco a la cabeza, pero abandonó el cargo en septiembre del año pasado aduciendo “razones personales y de fuerza mayor”. Sin embargo, posteriormente dijo a El Mercurio de Antofagasta que su decisión se vinculaba con una supuesta “actitud blanda” de la directiva de Sonami con la polémica venta del 10% de Quebrada Blanca de la estatal Enami a Codelco, a la cual se oponía. Además, se vio involucrado en una controversia pues la Contraloría detectó unos supuestos pagos irregulares a un familiar de Céspedes por parte de Enami, cuando el candidato era director de la estatal (2010-2022), caso que en julio pasado se revirtió pues Céspedes comprobó que había declarado el eventual conflicto de interés al asumir como director, por lo que este finalmente demandó a la estatal. Céspedes vinculó esta denuncia a su interés por postular a la presidencia de Sonami.

De izquierda a derecha, Marcelo Bruit (candidato a vicepresidente), Patricio Cespedes (candidato a presidente), Patricio Gatica (candidato a vicepresidente) y Patricia Beiza (candidata a directora)

Céspedes dio a conocer el jueves su postulación, acompañado por los candidatos de vicepresidentes Marcelo Bruit, abogado y representante de Minera Cerro Negro de Cabildo, y el empresario minero Patricio Gatica, presidente de la Asociación Minera de Illapel. A ellos se suma, como secretario general, el abogado Óscar Rojas, y Patricia Beiza como candidata a directora, quien es presidenta de la Asociación Gremial Minera de San Felipe.

En su declaración de campaña, Céspedes se proclamó definiéndose que “por primera vez en su historia de 142 años de existencia, un pequeño empresario minero aspira a convertirse en el próximo presidente” de la Sonami.

Por su parte, Riesco inscribió su lista el pasado 31 de julio. El actual titular del gremio será acompañado como vicepresidentes Luis Manuel Rodríguez, actual consejero de la mediana minería y gerente corporativo de Minera Carola; Joel Carrizo, consejero de la pequeña minería y presidente de la Asociación de Pirquineros de Tierra Amarilla. A ellos se suma la actual secretaria general Juana María Vives, quien fuese presidenta de la Asociación Gremial Minera Metropolitana.

La lista 1 a la Sonami: Joel Carrizo, Juana Vives (actual secretaria general), Jorge Riesco (actual presidente, va a la reelección) y Luis Manuel Rodríguez.

Riesco, hijo del también presidente de Sonami, el fallecido Walter Riesco, es abogado de la Universidad Católica y desde 1990 es consejero de Sonami, donde ejerció como secretario general en cuatro periodos. Fue elegido presidente en 2022 y sólo puede ser reelecto por una vez.

La actual mesa directiva de Sonami está constituida por Riesco como presidente, el vicepresidente Cristián Argandoña (el otro vicepresidente, Francisco Araya falleció hace sólo seis días). Y el directorio lo integran Eduardo Catalano (Asociación Minera de Copiapó), Carlos Castillo (Asociación Minera de La Serena), Paola Cifuentes (Anglo American), Martín Espíndola (Asociación Minera de Putaendo), Jorge Jeldres (Asociación Minera de Tiltil), Jorge Gómez (Collahuasi), Pedro Hurtado (Pucobre), René Muga (BHP), Jorge Pavletic (Asociación Minera de Tal Tal) y el expresidente de Sonami y la CPC Alberto Salas.

Más sobre:SonamiElecciónMineríaGremiosNegociosPulso

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

De Los Jaivas a Los Tres: cómo será y qué lanzamientos tendrá el Día del Vinilo en Chile

Sondeo Descifra: 32% cree que ME-O le quita votos a Jara y 39% que Parisi a Matthei

Las Condes y Lo Barnechea se mantienen en pie de guerra contra alza del aporte al Fondo Común Municipal

Escuelas, cruceros y hasta moteles: Cómo la ciudad brasileña de Bélem enfrenta la falta de camas para la COP30

Partido de Jaime Mulet propone a Fulvio Rossi y Alejandro Navarro como candidatos al Congreso

Rivalidad entre “lotes” y alta demanda de cupos parlamentarios agitan la caldera del Frente Amplio

Lo más leído

1.
“No lo sé”: la incomodidad de Aníbal Mosa tras reunión entre la Garra Blanca, Jorge Almirón y el plantel de Colo Colo

“No lo sé”: la incomodidad de Aníbal Mosa tras reunión entre la Garra Blanca, Jorge Almirón y el plantel de Colo Colo

2.
Aumento en actividad sísmica obliga a decretar alerta amarilla en complejo volcánico Laguna del Maule

Aumento en actividad sísmica obliga a decretar alerta amarilla en complejo volcánico Laguna del Maule

3.
Lluvia “sobre lo normal”: cuándo volverán las precipitaciones a la Región Metropolitana

Lluvia “sobre lo normal”: cuándo volverán las precipitaciones a la Región Metropolitana

4.
Quién es y cómo fue localizado el empresario que fue secuestrado en Quilicura

Quién es y cómo fue localizado el empresario que fue secuestrado en Quilicura

5.
Por donación de Leonardo Farkas: Desafío Levantemos Chile inicia entrega de casas a afectados por megaincendio en Quilpué

Por donación de Leonardo Farkas: Desafío Levantemos Chile inicia entrega de casas a afectados por megaincendio en Quilpué

Portada del dia

Contenidos exclusivos y descuentos especiales

Digital + LT Beneficios$3.990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

VIDEOS

Micrófono abierto capta el disgusto de Mundaca contra consejeros regionales

Micrófono abierto capta el disgusto de Mundaca contra consejeros regionales

Parapentista se grabó sobrevolando la Cordilla Darwin: CONAF rechazó la maniobra

Parapentista se grabó sobrevolando la Cordilla Darwin: CONAF rechazó la maniobra

Spotify confirma aumento del precio de sus planes desde septiembre: revisa los nuevos valores

Spotify confirma aumento del precio de sus planes desde septiembre: revisa los nuevos valores

Milagrosa salvada de conductor: tren impacta a una camioneta en cruce ferroviario

Milagrosa salvada de conductor: tren impacta a una camioneta en cruce ferroviario

Servicios

El nuevo prefijo para identificar las llamadas de spam o no deseadas

El nuevo prefijo para identificar las llamadas de spam o no deseadas

Rating del jueves 7 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del jueves 7 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Esta es la sucursal de Hites que se encuentra con remate por próximo cierre

Esta es la sucursal de Hites que se encuentra con remate por próximo cierre

Rivalidad entre “lotes” y alta demanda de cupos parlamentarios agitan la caldera del Frente Amplio
Chile

Rivalidad entre “lotes” y alta demanda de cupos parlamentarios agitan la caldera del Frente Amplio

Rechazo por Calisto y nudos en Coquimbo y Malleco: los pendientes del acuerdo entre Chile Vamos y Demócratas

Semana negra de Jara enciende las alertas en el oficialismo y abre cuestionamientos por falta de relato

La elección de Sonami tiene pimienta: el actual presidente contra un histórico dirigente
Negocios

La elección de Sonami tiene pimienta: el actual presidente contra un histórico dirigente

Sorpresivo IPC de julio reduce las posibilidades de que el Banco Central recorte la tasa de interés en septiembre

Sindicatos bancarios en pie de guerra por eliminación del feriado bancario: se preparan para una “gran paralización”

“Una IA experta a nivel doctorado”: así es GPT-5, la nueva versión de ChatGPT
Tendencias

“Una IA experta a nivel doctorado”: así es GPT-5, la nueva versión de ChatGPT

Qué se sabe de la orden de Trump que permitiría al ejército de EEUU combatir a los carteles de la droga extranjeros

Estuvo desaparecido 28 años y encontraron su cuerpo en un glaciar que se estaba derritiendo

Jugadores vs. árbitros: el golpe de timón de Roberto Tobar a los jueces en medio de la crisis que revuelve al fútbol
El Deportivo

Jugadores vs. árbitros: el golpe de timón de Roberto Tobar a los jueces en medio de la crisis que revuelve al fútbol

Manuel Mayo explica por qué no llegó Eduardo Vargas a la U

¿Vuelve a Chile? Gustavo Quinteros reaparece y entrega luces de su futuro

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo
Ciencia y Tecnología

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo

Científicos chilenos realizan crucial hallazgo sobre una de las enfermedades que más ceguera provoca a nivel mundial

Tras casi 20 años intentándolo, mujer queda embarazada gracias a la inteligencia artificial

De Los Jaivas a Los Tres: cómo será y qué lanzamientos tendrá el Día del Vinilo en Chile
Cultura y entretención

De Los Jaivas a Los Tres: cómo será y qué lanzamientos tendrá el Día del Vinilo en Chile

Festival Red Stage presenta line up con 1915 y Yorka

El escritor colombiano Tomás González es el ganador del Premio Iberoamericano de Narrativa Manuel Rojas 2025

Netanyahu expresa su “decepción” al canciller de Alemania por el “embargo de armas” a Israel
Mundo

Netanyahu expresa su “decepción” al canciller de Alemania por el “embargo de armas” a Israel

Trump autoriza al Pentágono a usar fuerza militar para atacar a carteles de droga latinoamericanos

India cancela planes para comprar armas a Estados Unidos tras aranceles de Trump

“No estaba rota”: Florencia vivió 18 años sin saber que era autista
Paula

“No estaba rota”: Florencia vivió 18 años sin saber que era autista

Niñez y actividad física: ¿cómo recuperar una infancia en movimiento?

¿Existe el secreto para vivir más y feliz?