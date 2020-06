La estrategia de reapertura que Cinemark prevé replicar en la región

En Chile aún no hay una fecha clara; sin embargo, en otros países del mundo las reaperturas de lugares de entretención ya se están ejecutando. Tal es el caso de los cines. Si bien, en EEUU, el rebrote de Covid-19 ha ido postergando tal debut en algunos estados, las cadenas ya tienen listo los protocolos que ejecutarán, y que no solo se reducirán a norteamerica, si no que a todas sus operaciones. Hace algunas semanas, Cinemark les aseguró a inversionistas que su plan de apertura en EEUU se estructuraría en cuatro etapas, las cuales originalmente irían desde el 19 de junio al 17 de julio. “Los cines en latinoamérica seguirán un diseño similar cuando sea seguro reabrir”, precisaron.

Inicialmente, se reabrirá con aquellas películas que ya estaban en cartelera al momento del cierre, así como con contenido clásico con atractivos precios promocionales, bajo el concepto de “Bienvenidos de nuevo”.

En paralelo, aseguraron que al menos en EE.UU, ya están trabajando en una campaña a nivel de industria para retornar a las salas de manera segura. De hecho, ya tienen listo un nuevo protocolo. Además de intensificar las prácticas de sanitización en los recintos, entre las películas, test a los trabajadores al comienzo de cada turno, etc., la idea apunta a abrir con un horario reducido y espaciado entre las funciones para evitar aglomeraciones y maximizar el distanciamiento social, junto con disminuir la oferta alimenticia solo a lo más consumido o esencial, “categorías que requieren menos mano de obra”, señalaron. A ello, se suman auditorios con capacidades limitadas, incluso se simplificará el proceso de verificación de boletos, sin necesidad de tener un papel impreso. La idea es evitar el contacto. De hecho, según explicaron se prohibirá la compra de alimentos con dinero en efectivo.

Contactados en Cinemark Chile, a través de su portal de Twitter aseguraron declinar participar.