La inteligencia artificial como un impulso para aumentar las ganancias de las empresas

80% están aumentando los ingresos anuales de las organizaciones que están implementando inteligencia artificial y otras tecnologías emergentes en sus finanzas, según reveló un estudio de Enterprise Strategy Group y Oracle.

Entre otros de los beneficios de la llegada de nuevas tecnologías a las finanzas, aparece que el 72% de las organizaciones que está usando inteligencia artificial tiene una mejor comprensión del desempeño general del negocio, apunta la publicación.

Por otro lado, el trabajo destaca que las asistencias digitales incrementan la productividad en un 36% y aceleran el análisis financiero en un 38%.

“Las capacidades de la Inteligencia Artificial, blockchain y la asistencia digital permiten a las organizaciones innovar de manera más rápida, creando ventajas competitivas significativas y dirigiendo el aumento de ingresos para compañías que han adaptado estas tecnologías de manera más decisiva que su competencia”, dijo el vicepresidente sénior del área de Comercialización de Productos SaaS de Oracle por medio de un comunicado.

El estudio, titulado Emerging Technologies: The competitive edge for finance and operations, se basó en una encuesta a 700 líderes de finanzas y operaciones en 13 países, entre otros factores.

Impacto en la cadena de suministros

La publicación también destaca que el uso de inteligencia artificial, loT, blockchain y las asistencias digitales también están ayudando a las organizaciones a mejorar la precisión, velocidad y conocimiento en operaciones de la cadena de suministros.

En esa línea, se estima que las organizaciones que están usando inteligencia artificial en sus cadenas de suministros, han visto una reducción en promedio de 6 y 7 días en el tiempo que demoran en cumplir sus pedidos.

Además, destaca la reducción de los errores en cumplimiento (25%), menor probabilidad de desabastecimiento (30%) y una caída en el tiempo de inactividad de fabricación (26%).