Laboratorio argentino demanda a Pfizer en Chile y denuncia que el Estado podría pagar 400% de sobreprecio en medicamento contra la artritis

Varifarma Chile, filial de Laboratorio Varifarma Argentina, presentó una demanda de competencia desleal en contra de Pfizer por la venta del medicamento Tofacitinib, usado principalmente por pacientes que sufren artritis reumatoide, psoriásica e idiopática juvenil poliatricular.

En la acción, presentada ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), la compañía trasandina denunció que Pfizer no cuenta con la patente de invención que invoca al ejecutar la conductas anticompetitivass demandadas. En efecto, dicho laboratorio ha intentado fundamentar su comportamiento en una supuesta infracción sobre la patente de invención del registro INAPI N° 46.556, aunque al analizar la molécula que es parte del principio activo de los productos comercializados por Varifarma, la cual es fabricada por la empresa Glenmark Pharmaceuticals Ltd., esta no está presente en la reivindicación de dicho registro.

El laboratorio transandino busca con su demanda que se declare que Pfizer ha realizado una serie de conductas exclusorias y de competencia desleal en el mercado de comercialización del compuesto denominado Tofacitinib y particularmente durante la licitación ID 621-479-LR23 llevada a cabo por la Central Nacional de Abastecimiento (Cenabast).

En su demanda, Varifarma pidió al TDLC aplicar una medida cautelar de no paralizar el proceso de licitación de Cenabast.

El laboratorio argentino, que se especializa en medicamentos genéricos, ganó la licitación a principios de octubre en el canal institucional en Chile. Se trata de un convenio marco que se extiende por 18 meses y el Estado de Chile tendrá la opción de adquirir los medicamentos nuevamente en dos años más, los cuales irán en directo beneficio de los hospitales públicos. La particularidad del Tofacitinib es que es de consumo oral, mientras a nivel mundial es conocida su aplicación a través de inyecciones.

En la acción judicial, Varifarma Chile acusó que Pfizer ha realizado presentaciones frente autoridades administrativas y judiciales que intentan excluirla en un proceso licitatorio específico, en el que su oferta económica ha sido “significativamente inferior”. En esa línea, agregó que el objetivo de la demandada es “mantener o incrementar su posición dominante en el mercado, por la vía de promover una eventual desviación de clientela en su favor”.

“Este ilegitimo actuar por parte de Pfizer está causando un daño irreparable a Varifarma en el mercado, quien en lo inmediato se podría eventualmente ver imposibilitado de cumplir con las obligaciones derivadas del proceso asociado a la Licitación Pública ID 621-479-LR23, adjudicada recientemente por Cenabast a mi representada, según se da cuenta en los documentos acompañados en un otrosí”, consignó la demanda patrocinada por Natalia Vejáres, abogada de Legal Pharma, y Cristián Reyes, senior counsel de Aninat Abogados.

En esa línea, añadió que “los argumentos y la medida cautelar presentados por Pfizer en sede civil han buscado excluir por completo del mercado a mi representada, dada la generalidad de dichos argumentos y la naturaleza de la referida medida que pudiese ser interpretada en un sentido amplio”.

El ingreso de Varifarma al mercado ha sido reciente (2022) y sólo se ha enfocado en el canal institucional, de modo que sus ventas hasta la fecha son marginales en relación a las de Pfizer en el mismo periodo. A partir de la información disponible en el sitio de Mercado Público, es posible constatar que para el periodo que va desde 2021 hasta agosto de 2023, Pfizer tiene aproximadamente un 99,91 % de todo ese canal institucional, de manera que Varifarma tendría cerca de un 0,08% y Laboratorios Elea Chile SpA alrededor del 0,01% restante.

“En atención a que -hasta fines de 2022- no existían en el mercado relevante otros actores importantes que estuvieran dispuestos a participar en la comercialización Tofacitinib, el poder de mercado Pfizer ha sido evidente e irrefutable, lo que ha quedado aún mejor demostrado con la importante baja en los precios de la que dan cuenta los intentos de competir realizados por Varifarma hasta la fecha”, afirmó la demanda.

“En los hechos, las conductas demandadas tienen o podrían tener por efecto mantener la presencia de precios sustantivamente superiores a los que podrían existir en un régimen de libre competencia, según se ha reseñado. Lo anterior, podría conllevar al Estado de Chile a destinar una mayor cantidad de fondos públicos para la adquisición de Tofacinib en favor de los usuarios de los establecimientos públicos de salud en el país y, a la inversa, restringir el volumen de medicamentos que dichas entidades pudieren tener disponibilizados para sus usuarios; todo ello, en circunstancias que -como se ha demostrado- el producto comercializado por Varifarma es un 400% más barato que el ofrecido por Pfizer a través de su filial Pfizer Chile S.A.”, concluyó Varifarma.

Desde Pfizer declinaron efectuar comentarios sobre este artículo, debido a que a la fecha no han sido notificados.