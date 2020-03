Las 7 definiciones de los candidatos

Estallido social

Juan Sutil:

“Como decimos los agricultores, acá hay un carril donde hay que separar el ganado. Con esta metáfora quiero decir que hay que separar la violencia y el daño que se le ha provocado a l país, que no tienen nada que ver con las protestas o legítimas demandas pacíficas que la sociedad está pidiendo. Estas se relacionan con temáticas como pensiones, educación y salud. Lo anterior no tiene relación con los niveles de explosión social. Para mí, lo que tenemos que hacer es recuperar la paz social, el ordenamiento, la civilidad y desterrar completamente la violencia, que es lo que paraliza muchas veces al país”.

Ricardo Mewes:

“Acá el Estado no ha sido capaz de atender oportunamente los problemas en la salud, ni tampoco en las pensiones, donde muchas de ellas son indignas y también tenemos un problema en educación. Estos son los elementos que están hoy en la palestra y hacen que amerite una revisión completa al Estado para hacerlo mucho más eficiente y modernizarlo, porque parte del problema es que los recursos que el sector privado le entrega al Estado para sus políticas públicas no están llegando a quienes más lo necesitan, y eso es parte del problema del estallido social”.

Cambio constitucional

Juan Sutil:

“Hay una parte importante del país que considera que la Constitución no tiene legitimidad en su origen. Desde ese punto de vista, creo que tiene que iniciarse un proceso que permita que la Constitución pase a ser de todos los chilenos. Eso no significa dejar de conservar las cosas que han hecho que este país sea grande, próspero, emprendedor y en vías de desarrollo. Por otro lado, habrá que incorporar aquellas cosas en las que se está al debe, por ejemplo, el reconocimiento a los pueblos originarios y su rango constitucional. Admiramos a países más socialdemócratas, como Suecia, España y Portugal. Resulta que todos esos países tienen estabilidad, orden público, una Constitución que los une y un objetivo común. Ese es el gran desafío en el que tenemos que colaborar”.

Ricardo Mewes:

“Si no contamos con una muy amplia participación ciudadana, le quita legitimidad al proceso. En ese entendido, creo que tenemos que ir a consensos previos en aquellos casos en que la opción sea ‘apruebo’; consensos previos, porque la autonomía de algunas instituciones es clave para darle la estabilidad futura al país, de modo de generar espacios para el crecimiento económico. Por ejemplo, todo lo que estamos viviendo con el INE amerita que se analice profundamente y que sea un ente autónomo, con el fin de que nos dé tranquilidad de que la información que emana de ese organismo es clara”.

“Aprueba o Rechaza”

Juan Sutil:

“Yo cuando indiqué que votaría “rechazo”, hablé de un “rechazo moderado” y de una necesidad de que se produzcan equilibrios, que es muy importante para que en el momento en que se redacte la Constitución estén presentes todas las sensibilidades”.

Ricardo Mewes:

“Uno ejerce el voto cuando está en la urna. No me gustaría que habiendo una transversalidad de opiniones dentro de un gremio como la CNC, donde participo activamente en el directorio, sea marcado por una opción”.

Rol del empresariado en la nueva sociedad

Juan Sutil:

“El rol debe ser el que siempre ha cumplido, que es generar desarrollo, permitir que se produzca crecimiento y entendimiento. Aportar todos juntos en lograr que esta etapa que se nos viene por delante sea prudente, sensata y constructiva para hacer de Chile un mejor país. Desde esa vereda, nos tenemos que preocupar de nuestra gente, colaboradores, de la sociedad y el entorno de las compañías, desde las más pequeñas a las más grandes. Todos tenemos que estar alineados en ese objetivo”.

Ricardo Mewes:

“Quiero poner énfasis en que el rol del empresariado, desde el punto de vista del desarrollo del país, ha sido relevante. Es verdad lo de las clases de ética y las acciones de cohecho, pero hay un mundo empresarial más amplio que ese y que lo componen grandes, pequeñas y medianas empresas que se ven perjudicadas con los problemas que hemos vivido. Yo aceptó las críticas respecto a los hechos que han ocurrido, pero son muchos más los que han hecho buenas cosas”.

Las redes

Juan Sutil:

“Lo que precisamente te da ser presidente de la CPC, es la representación de las seis ramas y la representación del sector empresarial en su conjunto, a lo largo y ancho del país. Para mí no es importante qué redes pueda tener, sino que la función que voy a cumplir para representar, como eventual presidente de la CPC, los intereses de la empresa en su conjunto. En lo anterior se incluye la preocupación por sus trabajadores y por la sociedad. No es relevante hablar de redes, porque voy a tener que interactuar con todas las personas que el cargo me lleve a tener que interactuar”.

Ricardo Mewes:

“Estuve cuatro años y un poco más como presidente de la CNC, y uno va construyendo redes con el mundo empresarial y con el mundo de la CPC. Creo que acá todos nos conocemos y tenemos la opción de ir tocando esas redes que hemos ido construyendo. En el mundo político, está mi paso por ChileValora, dependencia que es del Estado y que se relaciona con el Presidente a través del Ministerio del Trabajo. Tengo una mirada y llegada con los ministros de Estado actuales. He recibido apoyos de un par de senadores de la Nueva Mayoría”.

Negocios

Juan Sutil:

“Soy empresario de carne y hueso. Levanté con mucho esfuerzo mi compañía -Empresas Sutil- con la ayuda de muchos colaboradores, por eso siempre hemos impregnado una misión social a nuestro trabajo. Soy un empresario con calle y eso me da una mirada distinta, sobre todo con lo que está pasando ahora en Chile”.

Ricardo Mewes:

“Soy agente de aduanas hace más de 30 años -agencia de aduanas Mewes- y tengo una empresa de logística hace más de 25 años -EIT logística SA- que la hemos ido desarrollando. Una empresa pyme y familiar. Estoy orgulloso de lo que hemos hecho, sin pedirle favores a nadie, de forma honesta con buenas prácticas en la relación que tenemos con los trabajadores y proveedores”.

Formación profesional

Juan Sutil:

“Estudié contabilidad y administración en el vespertino, en un instituto de calle Ejército. Salía del trabajo y de 19 a 23 horas tenía clases. Es la vida de muchos chilenos y represento eso, lo que es un prototipo bien diferente a lo habitual”.

Ricardo Mewes:

“Partí trabajando a los 20 años, incorporándome a una empresa familiar, y de ahí en más hemos seguido de la mano con la familia, y desarrollándonos. El trabajo es duro, es 24/7 cuando uno es dueño de una empresa. Te acuestas un viernes viendo cómo pagaras los sueldos el lunes siguiente. Es un trabajo donde hay que hacer gimnasia bancaria para obtener los recursos. La vida del empresario es de esfuerzo y particularmente en el sector comercio , y en las pymes es más todavía”.