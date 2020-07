Las dudas del proyecto del mercado financiero que Marcel y Macías deberán responder

Una serie de dudas surgieron en la Comisión de Hacienda del Senado este miércoles cuando veían en detalle el proyecto de ley que modifica el mercado financiero, por lo cual decidieron escuchar hoy a primera hora a dos autoridades. E invitaron al presidente del Banco Central (BC), Mario Marcel y al superintendente de Pensiones, Osvaldo Macías, para aclarar algunos puntos.

Uno de los principales tiene relación con el primer artículo que propone la posibilidad de que los Fondos de Pensiones puedan invertir en títulos de deuda no inscritos, y ampliar el rango límite para que estos fondos inviertan en activos alternativos de un 15% a 20%.

“Las inquietudes tienen que ver con la apertura para los fondos de inversiones de las AFP. Eso genera ruido porque alguna gente piensa que esos activos significarán un riesgo un poquito mayor que otros”, indicó el presidente de la Comisión, senador Jorge Pizarro (DC).

Se planteó que no comprendían por qué se buscaba elevar el umbral al 20% cuando aún el BC no autorizaba el límite incluido hoy en la legislación de 15%. “Acá se busca que las AFP puedan prestar más a las empresas grandes, entonces la pregunta es qué pasa con el mercado de esos activos, porque subirlos; y cuál es el riesgo, no vayan a terminar comprando bonos basura”, recalcó el senador Carlos Montes (PS). En el PS se han elevado voces contra este proyecto que facilitaría que los fondos de AFP compren deuda corporativa.

Por otro lado, el senador Juan Antonio Coloma (UDI) solicitó mayor detalle de por qué algunas normas que deberían ser de carácter transitorio, terminan siendo permanentes. “Tengo la convicción de que hay una mezcla de cosas, unas medidas permanentes que se deben hacer de todas maneras, y otras transitorias sobre valoración de determinados activos por la pandemia. La lógica es generar más flexibilidad, pero sabiendo bien cuánto de esto es permanente y cuánto transitorio”.

Se espera votar el lunes en particular el proyecto que fue calificado con discusión inmediata.