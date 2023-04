Las utilidades de Goldman Sachs caen en el primer trimestre por el estancamiento de las operaciones

La ganancia de Goldman Sachs Group Inc en el primer trimestre cayó un 19%, debido a que la debilidad en la actividad de intermediación erosionó los ingresos del gigante de Wall Street procedentes de la banca de inversión, mientras que la venta parcial de la cartera de préstamos de su unidad de consumo Marcus lastró los resultados.

Goldman registró una pérdida de US$ 470 millones por la venta, mientras el banco reajusta su estrategia tras el fracaso de una incursión en la banca de consumo, que el presidente ejecutivo David Solomon había defendido durante años.

También está explorando opciones estratégicas para su unidad de consumo, que perdió unos 3.000 millones de dólares en tres años, dijeron los ejecutivos a los inversores en febrero.

Goldman reestructuró sus negocios el año pasado, centrándose en sus pilares tradicionales de negociación y banca de inversión, reforzando su división de gestión de activos y dando un paso atrás en sus aspiraciones de consumo.

“Los acontecimientos del primer trimestre han sido otra prueba de estrés en la vida real”, declaró Solomon en un comunicado. Las acciones de Goldman bajaban casi un 3%, a US$ 329 , en las operaciones previas a la apertura de la sesión.

Los beneficios cayeron a US$ 3.090 millones en el trimestre finalizado el 31 de marzo, frente a los US$ 3.830 millones del año anterior, mientras que la ganancia por acción se redujo a US$ 8,79, frente a los US$ 10,76 del año pasado, informó el banco el martes.

La actividad mundial de fusiones y adquisiciones se contrajo a su nivel más bajo en más de una década en el primer trimestre de 2023, según datos de Dealogic. Eso golpeó a las comisiones de banca de inversión de Goldman en un 26%, hasta US$1.580 millones.

Los ingresos netos del trimestre cayeron un 5%, a US$ 12.220 millones.