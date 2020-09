Latam pide a sus trabajadores rebaja de salarios para el cuarto trimestre

Un nuevo video corporativo, de poco más de cinco minutos, envió el CEO de Latam Airlines, Roberto Alvo, a sus trabajadores. Esta vez, con el objetivo de actualizarlos sobre la situación en la que se encuentra el grupo, luego que el juez James Garrity rechazara la propuesta de financiamiento DIP (deudor en posesión) hecha tanto por los actuales accionistas de la aerolínea como por fondos internacionales y acreedores, recursos que permitirán a la compañía continuar con sus operaciones durante el proceso.

“El juez ayer dictaminó que las condiciones del financiamiento son “enteramente justas”. Esto significa que Latam realizó su proceso de manera impecable y consiguió las mejores condiciones posibles. Además, determino que los acreedores pueden prestar de buena fe. Esto significa que su préstamo es válido incluso ante circunstancias de apelación de esta resolución. Estas dos determinaciones son muy importantes, pues dan tranquilidad a los acreedores que pueden prestar al grupo fondos requeridos. No obstante, el juez indicó que no correspondía aprobar la opción de conversión en acciones que contiene el préstamo del Tramo C. El juez indica que es prematuro definir alternatvas de conversión en acciones y cualquier decisión de la estructura final del financiamiento de Latam para salir del Capítulo 11 no debe definirse ahora, sino cuando Latam presente su plan de reestructuración final del proceso lo que corresponde hacer en los próximos meses. Como el juez no puede modificar el contrato de financiamiento, corresponde no aprobarlo en su totalidad, aunque sea únicamente por una condición”, explicó a los trabajadores.

Al respecto, indicó que “el grupo tiene en este minuto varias opciones y estamos en un proceso de definir el curso de acción”. Además, aseguró que “el financiamiento para el grupo no está en riesgo, lo que falta es determinar las condiciones finales del mismo” y que “no obstante que aún está pendiente la aprobación total del crédito, la resolución del juez despeja casi todo el proceso salvo una condición”.

Por otra parte, estimó que en septiembre se espera llegar a un 18% de operación. En agosto la aerolínea alcanzó un 13% de capacidad. “Seis meses después del inicio de la pandemia aún no se alcanza a operar un quinto de los vuelos. No obstante, al parecer está comenzando la recuperación, que va a ser lenta y difícil pero para la cual siento que nos hemos preparado de manera adecuada”, indicó.

En tanto, el CEO de la firma abordó en el video una nueva solicitud de disminución voluntaria del sueldo que Latam pidió a algunos trabajadores para el cuarto trimestre. “Estoy plenamente consciente del esfuerzo que las empresas del grupo han tenido que pedir a su gente, y entiendo que esta es la tercera vez que solicitamos este esfuerzo”, dijo. “La mayoría de los ejecutivos de las empresas del grupo Latam, por ejemplo, verán reducido su ingreso en relación a 2019 entre 40% y 70%”, añadió.

En esa misma materia, dijo que “es mi responsabilidad como CEO de Latam Airlines Group tratar de liderar con el ejemplo, y por esto, reduciré de manera voluntaria y de forma indefinida, mi renta en un 20%”. También sostuvo que “el comité ejecutivo de Latam Airlines Group hará lo mismo en 15%”.