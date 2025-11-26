BLACK SALE $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Los alcances de Contraloría en la toma de razón de la nueva modalidad de Fonasa

    Los senadores deslizaron que la Contraloría habría advertido problemas en la implementación de la MCC al aprobar las bases de la segunda licitación que lanzó Fonasa con alcances.

    Mariana MarusicPor 
    Mariana Marusic
    Los alcances de Contraloría cuando hizo la toma de razón de la nueva modalidad de Fonasa

    En el marco de la discusión de la ley de Presupuestos los senadores pidieron al gobierno salir a aclarar el gasto fiscal que ellos estiman que sí tendrá la creación de la nueva Modalidad de Cobertura Complementaria (MCC) de Fonasa, pese a que el Ejecutivo ha dicho en reiteradas ocasiones que esto no implicará un mayor desembolso fiscal.

    Pero además, deslizaron que la Contraloría General de la República (CGR), cuando aprobó las bases de la segunda licitación que lanzó Fonasa, tomó razón con alcances, y esto significaría, según argumentó la senadora Ximena Rincón (Demócratas), que la CGR estaría “advirtiendo problemas en la implementación”.

    El senador Javier Macaya (UDI) apuntó a lo mismo: “No solamente están las dudas respecto a lo que venía en el informe financiero de la ley de la MCC, sino que también hay información, dictámenes dictados por la propia CGR que hacen un cuestionamiento a la modalidad en que se está implementando esto. Acá lo que se está haciendo es pedir recursos extra para financiar una operación en que la ley dijo expresamente que no se generaba un gasto extra, y desde esa perspectiva, nosotros tenemos diferencias con lo que se ha planteado acá”.

    ¿Cuáles fueron los alcances que hizo Contraloría el 17 de octubre al tomar razón de las bases de la segunda licitación de Fonasa? Algunos instruyeron al organismo público de salud ciertas medidas que ya concretó: publicar el arancel que tendrán las clínicas en la MCC; hacer público el listado de prestadores inscritos para que las aseguradoras interesadas en la subasta conozcan dicha información; y publicar los requerimientos para la contratación del administrador externo.

    Además de dar cuenta del arancel de la MCC, Contraloría dijo que también debería informar “eventuales modificaciones que se introduzcan a éste en el transcurso de dicho lapso, al tratarse de elementos esenciales para que los oferentes del proceso licitatorio formulen adecuadamente sus propuestas”.

    Contraloría también dijo que Fonasa “deberá precisar, en el Sistema de Información y Gestión de Compras y Contrataciones del Estado, el plazo con que contarán los participantes del proceso para responder las solicitudes de aclaración de ofertas que les formule la entidad licitante, en ejercicio de la facultad a la que alude su N° 12″.

    Por otra parte, señaló que “en el evento de extenderse el plazo previsto para la adjudicación, la duración de aquellos términos fijados para efectuar los trámites siguientes será el previsto en el pliego de condiciones, lo que no se ha indicado en esos términos en el último párrafo del N° 7.5 de las bases".

    Asimismo, dijo que “en relación con lo señalado en el cuarto párrafo del literal C.1. del N° 13.3 de esas pautas concursales, se entiende que los valores referidos tanto a la prima de reserva global como al del precio de reserva por fracción, serán publicados por Fonasa en conjunto con el acto administrativo que adjudique el proceso licitatorio de que se trata".

    Más sobre:FonasaMCCSaludContraloría

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Vodanovic critica propuesta de recorte fiscal de Kast ad portas del debate presidencial

    Israel amenaza con intervenir “con fuerza” en Líbano si Hezbolá no se desarma “antes de finales de año”

    Alejandra Krauss y gesto de Frei con Kast: “Si viaja a la China comunista, a lo mejor adopta definiciones distintas”

    Cómo Jacob Elordi se transformó en el monstruo de Frankenstein

    Felipe Parra se suma a la parrilla y debutará en el Festival del Huaso de Olmué

    Caso Bruma: Juzgado de Garantía de Coronel fija formalización de tres tripulantes del Cobra para mayo de 2026

    Lo más leído

    1.
    Pacientes en pasillos, riesgo de desplomes y pabellones como bodegas: las irregularidades detectadas por Contraloría en hospitales Carlos van Buren y Gustavo Fricke

    Pacientes en pasillos, riesgo de desplomes y pabellones como bodegas: las irregularidades detectadas por Contraloría en hospitales Carlos van Buren y Gustavo Fricke

    2.
    Qué síntomas y dolencias puede aliviar el jengibre en nuestro cuerpo

    Qué síntomas y dolencias puede aliviar el jengibre en nuestro cuerpo

    3.
    El homenaje más triste para Marcelo Salas en su regreso a la casa de la Lazio

    El homenaje más triste para Marcelo Salas en su regreso a la casa de la Lazio

    4.
    Hermano de Jorge Matute Johns: “La familia de la señora Ercira tiene derecho a una investigación seria”

    Hermano de Jorge Matute Johns: “La familia de la señora Ercira tiene derecho a una investigación seria”

    5.
    Detienen a 12 sujetos por contrabando de cigarrillos: uno de los integrantres de la banda era funcionario de Aduana

    Detienen a 12 sujetos por contrabando de cigarrillos: uno de los integrantres de la banda era funcionario de Aduana

    Portada del dia

    ⚡Black Sale: información real + ventajas exclusivas

    Digital + LT Beneficios$1.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Este extraño síntoma podría ser una señal temprana de Alzheimer, según un reciente estudio

    Este extraño síntoma podría ser una señal temprana de Alzheimer, según un reciente estudio

    10 trastornos mentales “inventados” que nunca existieron, según un psicólogo clínico

    10 trastornos mentales “inventados” que nunca existieron, según un psicólogo clínico

    Qué síntomas y dolencias puede aliviar el jengibre en nuestro cuerpo

    Qué síntomas y dolencias puede aliviar el jengibre en nuestro cuerpo

    Anuncian frío y precipitaciones para Santiago: en qué comunas habrá lluvia

    Anuncian frío y precipitaciones para Santiago: en qué comunas habrá lluvia

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Sporting vs. Club Brujas por la Champions League

    Dónde y a qué hora ver a Sporting vs. Club Brujas por la Champions League

    Rating del martes 25 de noviembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del martes 25 de noviembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    A qué hora y dónde ver a PSG vs. Tottenham Hotspur por la Champions League en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a PSG vs. Tottenham Hotspur por la Champions League en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Sporting vs. Club Brujas por la Champions League
    Chile

    Dónde y a qué hora ver a Sporting vs. Club Brujas por la Champions League

    Vodanovic critica propuesta de recorte fiscal de Kast ad portas del debate presidencial

    Alejandra Krauss y gesto de Frei con Kast: “Si viaja a la China comunista, a lo mejor adopta definiciones distintas”

    Renovación de viviendas: Aquí tu Remodelación alista apertura de tiendas en malls y proyecta ventas por $125 mil millones
    Negocios

    Renovación de viviendas: Aquí tu Remodelación alista apertura de tiendas en malls y proyecta ventas por $125 mil millones

    La FNE archiva denuncia de diputados republicanos por la venta del 10% de Quebrada Blanca de Enami a Codelco

    Ciadi da por finalizado oficialmente el arbitraje entre Wom y el Estado chileno por 5G

    Cómo fue el paso de Ibai Llanos en Chile: todo lo que hizo y comió en su recorrido
    Tendencias

    Cómo fue el paso de Ibai Llanos en Chile: todo lo que hizo y comió en su recorrido

    Este problema para dormir podría estar vinculado con la enfermedad de Parkinson, según un reciente estudio

    Guía de compras Black Friday 2025: celulares, tablets y laptops con descuentos

    Dirigentes de Uruguay abordan el futuro de Marcelo Bielsa en la Celeste: “No podemos funcionar por lo que dice Twitter”
    El Deportivo

    Dirigentes de Uruguay abordan el futuro de Marcelo Bielsa en la Celeste: “No podemos funcionar por lo que dice Twitter”

    Las provocativas declaraciones del arquero del Chelsea contra Lamine Yamal que indignan al Barcelona

    “Su físico ha dicho basta”: el Sevilla sufre la baja de Gabriel Suazo para el derbi contra el Betis de Manuel Pellegrini

    GuauFest 2025, el festival perruno que promete actividades, juegos y piletas temáticas
    Finde

    GuauFest 2025, el festival perruno que promete actividades, juegos y piletas temáticas

    Radler, una cerveza refrescante de sabor cítrico ideal para el verano

    Con música en vivo, charlas y paneles sobre el medioambiente: los detalles del Festival Ladera Sur 2025

    Cómo Jacob Elordi se transformó en el monstruo de Frankenstein
    Cultura y entretención

    Cómo Jacob Elordi se transformó en el monstruo de Frankenstein

    Felipe Parra se suma a la parrilla y debutará en el Festival del Huaso de Olmué

    Los Jaivas interpretarán su obra maestra Alturas de Machu Picchu de manera íntegra en su show del Estadio Nacional

    Israel amenaza con intervenir “con fuerza” en Líbano si Hezbolá no se desarma “antes de finales de año”
    Mundo

    Israel amenaza con intervenir “con fuerza” en Líbano si Hezbolá no se desarma “antes de finales de año”

    Rusia descarta cualquier “concesión” en la propuesta presentada por Estados Unidos para un acuerdo de paz en Ucrania

    Número de muertos por violento incendio en Hong Kong sube a 13

    Datos Paula: cinco calendarios de adviento para una espera más entretenida
    Paula

    Datos Paula: cinco calendarios de adviento para una espera más entretenida

    Hablemos de amor: Cuando la vida sigue, pero el “nosotros” no

    Dos mujeres que están revolucionando la ciencia desde Chile