Los argumentos que el sindicato de BancoEstado le enrostró a Sichel con respecto al FOGAPE

El primer traspié como Presidente de BancoEstado tuvo Sebastián Sichel esta semana, debido a una carta del sindicato de esta entidad rechazando el cambio de horario de atención propuesto y dando una serie de argumentos.

Quizá una de las críticas más incisivas de los trabajadores fue el cuestionamiento de que con el cambio, “ahora sí se van a resolver estos problemas” para la aprobación de los créditos FOGAPE, ya que, según el sindicato, “eso sería suponer que no hemos hecho nada o que nadie había advertido las dificultades. Esperamos que esa no sea la visión con la cual lo han mandatado, porque el Banco tiene equipos de trabajadores y ejecutivos que ‘hacemos la pega’ y ‘le ponemos el hombro’ al trabajo...desde siempre”.

Incluso, el sindicato argumentó con cifras: “La idea de que BancoEstado no está entregando los créditos FOGAPE- COVID 19 con la prontitud que se requiere olvidan u omiten deliberadamente que somos, por lejos, el Banco que más solicitudes de créditos ha recibido (casi el 60% del total) y que hemos aprobado hasta ahora más de 73 mil solicitudes (40 mil ya cursadas y 33 mil aprobadas sin cursar)”, dice el comunicado, y agrega: “Entonces, cuando se acusa a BancoEstado, no se valora el aporte y no se reconoce que nadie en el sistema financiero estaba preparado para esta avalancha de evaluaciones crediticias. No está de más decir que de los 22 mil rechazos de solicitudes de crédito atribuibles al Banco, 18 mil son porque no cumplen los requisitos del programa. Es decir, serían rechazados por todos los bancos”.

Y al respecto, la directiva nacional de esta entidad remata: “Creemos que es importante que Usted conozca esas cifras y se empape de nuestra realidad para que podamos construir un trabajo conjunto, con visión de futuro”.