¿Los empresarios están con Matthei? Susana Jiménez aborda esta pregunta tras el arribo a Sutil a campaña de candidata de Chile Vamos

La presidenta de la CPC reafirmó la conveniencia de reducir los impuestos corporativos, en línea con la propuesta de la exalcaldesa y el republicano José Antonio Kast.

David NogalesPor 
David Nogales
Susana Jiménez, presidenta de la CPC. DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

¿Los empresarios están con Evelyn Matthei? La presidenta de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Susana Jiménez, abordó esta consulta luego del debate generado tras la llegada de Juan Sutil, ex timonel del gremio, al comando de la candidata de Chile Vamos.

En conversación con radio Duna, la cabeza de la CPC afirmó que el mundo empresarial es diverso en materia de preferencias políticas y que el gremio que encabeza no tiene ningún problema en conversar con los candidatos presidenciales.

“De alguna manera se ha tratado de hablar de los empresarios como que fuera una sola entidad, una sola preferencia, y la verdad es que en el mundo empresarial hay diversidad de opiniones, hay diversidad de preferencias, y por lo tanto nadie podría arrogarse un rol en representación de todos los demás en materia de preferencias políticas”, dijo Susana Jiménez.

Qué dijo Susana Jiménez de la CPC sobre empresarios y Matthei. En la imagen, Juan Sutil con Juan Antonio Coloma. Ambos se incorporan a campaña de la exalcaldesa.

Ayer el gremio de los empresarios presentó una batería de propuestas que denominó “Motores para impulsar el crecimiento sostenible de Chile” y que comenzó a trabajar a principios de mayo.

La propuesta será presentada a los candidatos presidenciales. Y por ahora ya está en agenda reunirse el lunes 11 con la candidata de Chile Vamos, Evelyn Matthei, el miércoles 13 con el representante del partido Republicano, José Antonio Kast y el lunes 18 con la candidata de la centroizquierda, Jeannette Jara.

Impuestos y Franco Parisi

Sin embargo, Susana Jiménez afirmó que también están abiertos a incorporar invitaciones a otras candidaturas, sobre todo tras la irrupción de Franco Parisi, quien en algunos sondeos ya aparece en la tercera ubicación.

Qué dijo Susana Jiménez de la CPC sobre empresarios y Matthei. En la imagen, Franco Parisi.

“No descartamos hablar con ningún candidato. La verdad es que en la medida que uno pueda vislumbrar que hay cambios en las preferencias de los votantes, por supuesto estamos muy disponibles porque lo que queremos es que todos aquellos que tengan chance de llegar a la presidencia puedan tener conocimiento de estas propuestas”, dijo.

Con todo, Susana Jimenez recordó que una de las propuestas que empuja el gremio empresarial busca bajar los impuestos corporativos, en línea con las posturas de Matthei y José Antonio Kast, no así con Jeannette Jara, quien no plantea modificaciones de impuestos.

“Creemos necesario reducir la carga tributaria a nivel de impuesto corporativo, que está muy por sobre el promedio de la OCDE”, afirmó.

