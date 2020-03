Los más ricos del mundo aprovechan para invertir en oportunidades únicas

Algunas de las personas más ricas del mundo han gastado más de US$1.000 millones en total para aumentar sus participaciones en empresas a medida que los mercados de todo el mundo se desplomaban.

El inversor activista Carl Icahn aumentó sus cuotas en Hertz Global Holdings Inc. y Newell Brands Inc., según documentos regulatorios. Warren Buffett compró acciones de Delta Air Lines Inc., mientras que los herederos de la fortuna de Tetra Laval invirtieron US$317 millones en acciones de International Flavours & Fragrances Inc.

Los índices de renta variable de todo el mundo se han desplomado en las últimas semanas, en gran parte por la incertidumbre sobre el impacto a largo plazo del coronavirus. Algunas aerolíneas y operadores de centros comerciales han perdido más de la mitad de su valor.

Pero los ejecutivos de empresas, miembros de juntas y grandes accionistas han estado comprando acciones en sus respectivas compañías a la tasa más alta en relación con las ventas desde 2011. Algunos, como Bill Ackman, creen que las acciones repuntarán rápidamente siempre que se fortalezcan las medidas para frenar la propagación del virus y estas tengan éxito.

“Estas son oportunidades únicas en la vida si manejamos esta crisis correctamente”, tuiteó Ackman, fundador de Pershing Square Capital Management, el miércoles, aunque añadió que ello estaba sujeto a un cierre temporal de las fronteras estadounidenses.

‘Escasez significativa’

El multimillonario Barry Sternlicht, jefe de Starwood Property Trust Inc., instó al Gobierno federal a concentrar esfuerzos en ayudar a los trabajadores de la industria de servicios.

“Nos estamos enfrentando a la Tercera Guerra Mundial durante 90 días”, no durante una década, dijo Sternlicht el martes en una entrevista de Bloomberg TV. Al día siguiente, compró US$2 millones en acciones de Starwood, el mayor fideicomiso de inversión en bienes raíces del país.

Aun así, las perspectivas para una rápida recuperación no están claras.

Un plan del Gobierno de EE.UU. para combatir el coronavirus se basa en el supuesto de que la pandemia duraría 18 meses o más, e implicaría varias oleadas de infecciones. El plan del 13 de marzo decía que las autoridades federales y los consumidores individuales probablemente experimentarán una “escasez significativa” por el impacto en las cadenas de suministro.

La transmisión del virus podría repuntar una vez que se alivien las restricciones de distanciamiento social, según un informe del 16 de marzo del equipo de respuesta Covid-19 en el Imperial College de Londres. Medidas adicionales de distanciamiento podrían ejercer una mayor presión a las economías.