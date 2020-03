Los votos que le concederían a Juan Sutil la presidencia del sector empresarial

La carrera por la presidencia de la Confederación de la Producción (CPC) está virtualmente jugada. Tal como están puestas las fichas hasta este momento, todo parece indicar que el sucesor de Alfonso Swett en Monseñor Sótero Sanz 182 será Juan Sutil, el candidato de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA).

Son 80 los electores habilitados para participar de los comicios internos de la CPC del 12 de marzo. Sin embargo, hasta el momento, serían 78 los votantes efectivos, dado que ni Alfredo Moreno, actual ministro de Obras Públicas, ni el expresidente de la multigremial en el período 1968-1974, Jorge Fontaine participarán del proceso.

Con esto, serían 11 los expresidentes que votarían; el actual timonel de la CPC, Alfonso Swett y los 10 consejeros en representación de cada una de las ramas que integran la multigremial junto con sus respectivos presidentes. Así, y partiendo de la base de que ya son cuatro los gremios que apoyan abiertamente a Juan Sutil, hasta ahora, el tablero se configura así: 45 votos a favor de Sutil y 11 votos a favor de Ricardo Mewes. Si bien el escenario podría cambiar ligeramente a favor del candidato del comercio, ya que algunos expresidentes estarían inclinados hacia su lado según él mismo dijo a Pulso, no será suficiente para cambiar el resultado. Incluso con el eventual apoyo que pudiera conseguir este viernes de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC).

Más sutil que ayer

“No me gusta que me estigmaticen con el cartel del tipo duro, porque nunca lo he sido. Soy directo y transparente, que es distinto. Los duros son los que golpean la mesa y yo jamás lo he sido”, dijo de entrada el empresario agrícola Juan Sutil Servoin a La Tercera PM.

Sutil fija su postura y dice que ”no me echo para atrás en nada de lo que he dicho, porque siempre lo he planteado con claridad y mucho respeto. No puedo borrar con el codo lo que dije o escribí”. Sin embargo, sostiene que “eso no significa que hoy la posición como presidente de la CPC me hace ser más prudente y en ese sentido tengo que ser más prudente para tender los puentes adecuados”.