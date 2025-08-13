SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Pulso

Marcel realiza balance de su gestión y entrega recomendaciones para manejo fiscal futuro

"Vamos a dejar una situación mejor que aquella con la cual partió este gobierno, van a quedar tareas por hacer, pero vamos a dejar también encaminado un esfuerzo que va ayudar a identificar donde focalizar", dijo el ministro de Hacienda, Mario Marcel.

Por 
Patricia San Juan
Dedvi Missene

A siete meses del termino del gobierno, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, realizó un balance de su gestión y entregó recomendaciones para el manejo de las finanzas públicas a futuro.

En el marco del conversatorio “Política Fiscal y Desafíos Futuros” organizado por la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Los Andes, Marcel destacó que el mayor logro de su gestión fue la reforma de pensiones.

Sobre esto dijo que era un tema que se arrastraba hace muchos años, respecto del cual fueron surgiendo muchas voces y se encontraron muchas soluciones pragmáticas a problemas complejos, algunos muy cargados ideológicamente, y que haber logrado salir adelante es algo que para todos los que participaron da un apoyo, por ejemplo, en los temas de sostenibilidad fiscal.

Por el contrario, consultado sobre los temas que se pudieron haber hecho distinto Marcel dijo que “por supuesto para mí los dos mayores dolores fueron el rechazo a la reforma tributaria en la Cámara de Diputados y el incumplimiento de la meta fiscal 2024″.

Reforma tributaria

En el primer caso señaló que “básicamente nos concentramos mucho en lo que íbamos a hacer después de la Cámara de Diputados, había un diseño bien acabado de cómo íbamos a trabajar en el Senado, lo habíamos conversado con algunos senadores clave, y no nos preocupamos demasiado por el hecho que teníamos que salir de la Cámara”.

Agregó que “ahí hay cosas muy anecdóticas, recordemos que se votó el 8 de marzo, nunca me voy a olvidar de esa fecha, se votó el 8 de marzo, porque se había postergado después de que se podría haber votado a fines de enero, y pilló al Congreso en frío, con una coyuntura en la cual además hubo intervenciones de último minuto de ciertos gremios, de ciertas organizaciones, y, por lo tanto, deberíamos haber cuidado más esa primera etapa”.

Meta fiscal

En cuanto al incumplimiento de la meta fiscal en 2024 dijo que no fueron capaces de entender con la suficiente anticipación lo que estaba pasado por el lado de los ingresos como para poder haber actuado de manera más eficaz y no solamente en el mismo momento en que se formuló el presupuesto de 2024.

Sin embargo, recalcó que en ambos casos, los bueno es que hubo una segunda oportunidad, recordando que en la reforma tributaria se armó el proceso del pacto fiscal y se dividió la iniciativa es su trámite legislativo, mientras que en el tema fiscal “fuimos capaces de entender lo que estaba pasando con los ingresos y corregir entre fines de 2024 y 2025, y por eso hoy día, el 2025 ya estamos en un cauce de convergencia a partir de una brecha importante que tuvimos en 2024″.

Perspectivas

Sobre los temas fiscales a futuro dijo que “desde mi punto de vista, y esto ya no tiene que ver con la agenda de este gobierno, creo yo que cuando nos planteamos que cualquier modificación tributaria es prácticamente un pecado, y que cualquier cosa que modifique ingresos no tributarios es una reforma tributaria encubierta, creo que nos estamos poniendo una restricción que no vamos a ser capaces de sostener a lo largo del tiempo”.

Entonces, afirmó “creo que en esto hay que ser realistas tenemos que ser conscientes de la dinámica que tienen nuestras finanzas públicas y tenemos que ser más pragmáticos y buscar aquellas combinaciones que sean más favorables al crecimiento, tampoco sacamos mucho con aumentar recaudación, pero bajar la base tributaria por la vía del crecimiento, entonces ese el esfuerzo que tenemos que tratar de realizar durante los próximos años”

Marcel afirmó que “creo que vamos a dejar una situación mejor que aquella con la cual partió este gobierno, van a quedar tareas por hacer, pero vamos a dejar también encaminado un esfuerzo que va ayudar a identificar donde focalizar esas medidas e iniciativas en los próximos años”.

En cuanto a la elaboración del proyecto de ley de Presupuesto para 2026, indicó que en los próximos días se conocerán las recomendaciones de la Comisión Asesora para Reformas Estructurales al Gasto Público.

Más sobre:Mario MarcelPresupuesto

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

“Violencia en colegios es inaceptable”: Matthei busca reunirse con alcaldes de liceos emblemáticos para proponer soluciones

Nuevo Terminal Nacional del Aeropuerto de Santiago presenta avance de 99% y alistan su entrega antes de Fiestas Patrias

SEC arremete contra Mercado Libre por la venta de productos eléctricos sin certificación

Listo para ser ley: Cámara aprueba proyecto que garantiza espacios públicos seguros y accesibles para mujeres

Demócratas insiste en su apoyo a diputado Calisto y afirma que están “defendiendo la presunción de inocencia”

“Quiere gobernar sin contrapeso”: Jara eleva el tono por dichos sobre el Congreso y emplaza a Kast por su cargo como diputado

Lo más leído

1.
Diputada Paula Labra emplaza a Presidente Boric tras publicación de su test de drogas y le pide respaldar proyecto de ley

Diputada Paula Labra emplaza a Presidente Boric tras publicación de su test de drogas y le pide respaldar proyecto de ley

2.
Muere mujer conocida como la “Barbie narco chilena” y sus dos hijos tras violenta colisión frontal en Frutillar

Muere mujer conocida como la “Barbie narco chilena” y sus dos hijos tras violenta colisión frontal en Frutillar

3.
BancoEstado ofrece gift card de $80.000 durante agosto: ¿Cuáles son los requisitos para obtenerla?

BancoEstado ofrece gift card de $80.000 durante agosto: ¿Cuáles son los requisitos para obtenerla?

4.
Brayan Cortés le gana a Gabriel Arias el duelo de arqueros chilenos en la sufrida victoria de Peñarol sobre Racing

Brayan Cortés le gana a Gabriel Arias el duelo de arqueros chilenos en la sufrida victoria de Peñarol sobre Racing

5.
Nelson Beltrán, el “colombiano” que recomendó a Jeannette Jara dejarse las canas y evitar el color rojo

Nelson Beltrán, el “colombiano” que recomendó a Jeannette Jara dejarse las canas y evitar el color rojo

Portada del dia

Contenidos exclusivos y descuentos especiales

Digital + LT Beneficios$3.990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

VIDEOS

Así será el nuevo terminal nacional del aeropuerto de Santiago

Así será el nuevo terminal nacional del aeropuerto de Santiago

Carabineros entrega detalles de como alumno del liceo Lastarria resultó quemado tras lanzar molotov

Carabineros entrega detalles de como alumno del liceo Lastarria resultó quemado tras lanzar molotov

¡Alerta anti-spam!: Hoy comienzan a regir los prefijos obligatorios para identificar llamadas sospechosas

¡Alerta anti-spam!: Hoy comienzan a regir los prefijos obligatorios para identificar llamadas sospechosas

Así fue el tenso concejo municipal que aprobó el cambió de nombre de Av. Salvador Allende por Salesianos

Así fue el tenso concejo municipal que aprobó el cambió de nombre de Av. Salvador Allende por Salesianos

Servicios

Día de la chorrillana: estas son las promociones desde $5 mil para disfrutar este miércoles

Día de la chorrillana: estas son las promociones desde $5 mil para disfrutar este miércoles

Revisa los horarios y rutas con peaje a luca por el fin de semana largo

Revisa los horarios y rutas con peaje a luca por el fin de semana largo

Qué días son las Fiestas Patrias: revisa los feriados del descanso dieciochero XXL

Qué días son las Fiestas Patrias: revisa los feriados del descanso dieciochero XXL

“Violencia en colegios es inaceptable”: Matthei busca reunirse con alcaldes de liceos emblemáticos para proponer soluciones
Chile

“Violencia en colegios es inaceptable”: Matthei busca reunirse con alcaldes de liceos emblemáticos para proponer soluciones

Nuevo Terminal Nacional del Aeropuerto de Santiago presenta avance de 99% y alistan su entrega antes de Fiestas Patrias

Listo para ser ley: Cámara aprueba proyecto que garantiza espacios públicos seguros y accesibles para mujeres

Marcel realiza balance de su gestión y entrega recomendaciones para manejo fiscal futuro
Negocios

Marcel realiza balance de su gestión y entrega recomendaciones para manejo fiscal futuro

SEC arremete contra Mercado Libre por la venta de productos eléctricos sin certificación

Adelco a quiebra: Acreedores rechazan plan de reorganización

El precio del anillo de compromiso que Cristiano Ronaldo le dio a Georgina Rodríguez, según expertos en joyería
Tendencias

El precio del anillo de compromiso que Cristiano Ronaldo le dio a Georgina Rodríguez, según expertos en joyería

Las preocupantes condiciones que enfrentan los soldados de Rusia que regresan del frente en Ucrania

Confirman lluvia “importante” en Santiago: qué día y a qué hora comienza la precipitación

En vivo: PSG y Tottenham definen al ganador de la Supercopa de Europa en Italia
El Deportivo

En vivo: PSG y Tottenham definen al ganador de la Supercopa de Europa en Italia

La urgencia de Colo Colo ante la UC: “No nos queda otra que empezar a ganar”

Escaneando al rival de la U: el declive que embarga al Independiente de Loyola, Cabral y Galdames

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo
Ciencia y Tecnología

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo

Científicos chilenos realizan crucial hallazgo sobre una de las enfermedades que más ceguera provoca a nivel mundial

Tras casi 20 años intentándolo, mujer queda embarazada gracias a la inteligencia artificial

El nuevo tropiezo de Chile en su camino a la Feria del Libro de Frankfurt: aún no hay Dirección Ejecutiva
Cultura y entretención

El nuevo tropiezo de Chile en su camino a la Feria del Libro de Frankfurt: aún no hay Dirección Ejecutiva

Cristián Arroyo, voz de Canal Magdalena: “No me gustan las plataformas digitales, no me gusta proponer solo recuerdo”

Kylie Minogue en el Movistar Arena: no puedes sacártela de la cabeza

La remota y nevada base militar de Alaska donde Trump y Putin celebrarán su histórica cumbre sobre Ucrania
Mundo

La remota y nevada base militar de Alaska donde Trump y Putin celebrarán su histórica cumbre sobre Ucrania

Jefe del Ejército israelí avala el plan para ampliar la ofensiva en Gaza pese a las críticas

Líderes europeos piden a Trump un alto el fuego en Ucrania como punto de partida en la reunión con Putin

“Reservado para el placer”: ¿Es buena idea agendar los encuentros sexuales?
Paula

“Reservado para el placer”: ¿Es buena idea agendar los encuentros sexuales?

Hablemos de amor: Me terminó un bot

Ángela Llanquinao Millaqueo y su hijo machi