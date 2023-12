María José Naudon es la nueva decana de la Facultad de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez

Durante esta tarde la Junta Directiva de la Universidad Adolfo Ibáñez (UAI) designó a María José Naudon como la nueva decana de la Facultad de Gobierno, reemplazando a Diana Krüger, que se mantenía en el cargo de máxima autoridad de la escuela desde noviembre de 2021.

Naudon es abogada y licenciada en ciencias jurídicas de la Pontificia Universidad Católica de Chile, y cuenta con un magíster en artes liberales en la Universidad de Navarra, en España. El medio El País, la describe como una “aguda observadora de la dinámica política en Chile”, siendo columnista en varios otros portales de noticias.

En la Universidad Adolfo Ibáñez, se ha desempeñado como directora del departamento de literatura, directora académica del diploma de lectura crítica, directora del magister de artes liberales, directora de posgrados de la facultad de artes liberales y también directora de los cursos disciplinares de la misma facultad.

La académica también es directora del centro de estudios Horizontal (presidida por el ex ministro de Hacienda, Ignacio Briones), junto a Florencia Álamos; el ex ministro de la Segpres y del Interior, Gonzalo Blumel; la ex ministra del deporte, Pauline Kantor; y los empresarios Santiago Lira, Sandro Solari, e Ítalo Zunino.