Mario Marcel detalla plan de venta de dólares anunciado este jueves

El ministro de Hacienda, Mario Marcel, explicó que el plan de venta de dólares no es algo fuera de lo común. Al tener déficit de pesos, la Dirección de Presupuestos cada tres meses anuncia sus programas de venta de dólares. “Este último es el que corresponde a los últimos meses del año. No tiene ninguna ciencia especial”, declaró.

Sin embargo, debido a que se realiza en un momento en el que el valor de dólar se encuentra “particularmente alto”, el ministro proyectó que este programa de venta de dólares va a significar que el fisco obtenga “algunos ingresos adicionales”, señaló en radio Infinita. Sin embargo, el anuncio de ayer generó presión en el precio del dólar, y durante esta mañana registró su mayor baja semanal en casi 9 meses.

Por otro lado, el ministro fue consultado por la deuda de Codelco, por lo que explicó que esta proviene desde cerca del 2011 y que si bien “se ha ido restando, se ha juntado con el resultado por debajo de lo esperado de los proyectos de inversión de carácter estructural. La deuda tiende a pesar más cuando las utilidades son menores”, declaró.

Así, recordó que el Gobierno realizó a poco tiempo de asumir con la empresa estatal que “retuvieran el 30% de sus utilidades para que pueda financiar sus inversiones futuras. Eso es una señal de evitar esta dinámica de forzar a Codelco a financiar todo con deuda. Esto suele pasar desgraciadamente con las empresas públicas. El fisco tiene mucho apetito por utilidades, y las obliga a endeudarse. Nuestra preocupación es evitar que se sigan dando este tipo de dinámicas”, agregó.

La discusión de las reformas

Ayer se concretó una reunión en el Ministerio de Hacienda por el pacto fiscal con todos los partidos políticos. El único ausente, fue el Partido Republicano que espera una reunión bilateral con Marcel para poder buscar acuerdos. El ministro señaló que la solicitud es razonable, puesto que Hacienda ha mantenido reuniones bilaterales con gran parte de los partidos que participaron de la instancia.

Por otro lado, se refirió a la reforma de pensiones. Consultado por el intento de reforma del ex presidente, Sebastián Piñera, el ministro explicó que en medio de la discusión del Senado, terminó muy encima de las elecciones. ”Con la transición no hubo avances y cambiaron los actores. La posibilidad de darle continuidad y consolidar esa discusión no se pudo dar”, afirmó.

Cuando se le preguntó por qué el Gobierno no insistió en primera instancia con la fórmula planteada en esa reforma que ya mantenía acuerdo en el Senado, en el que se dividía el porcentaje extra de cotización, señaló que el Gobierno no buscó hacer más difícil la reforma previsional, buscó formas de optimizar los recursos.