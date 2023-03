Formalidad laboral, recaudación justa y gasto eficiente: las claves de Sebastián Edwards para el diálogo tributario

El economista, Sebastián Edwards, plantea que en el nuevo proceso de diálogo para avanzar en una reforma tributaria debe considerar que la mayor recaudación que se busca lograr no puede ser en base a los que ya paguen impuestos, que lo recaudado vaya destinado a medidas que hagan un uso eficiente de estos recursos y que se promueva la formalidad laboral para que más personas paguen impuestos.

“Si necesitamos una recaudación, la tijera tiene que tener dos hojas (una que se dedique a recaudar y otra a realizar un uso eficiente de esos recursos) y no se le puede cargar a los que ya cumplen. Y lo primero que hay que hacer es meter en el cambucho de cumplir, a lo que no están porque hacen trampa y a los que no lo hacen porque no tienen la posibilidad de estar en el mercado formal”, dijo Edwards en el marco del seminario “Pacto tributario para el desarrollo”, que fue organizado por la senadora Ximena Rincón.

El economista apuntó que Chile tiene un problema de desigualdad, pero reiteró que en el trayecto para cumplir ese desafío no “se le puede seguir cargando la mano a la clase media porque ya paga mucho, y el tema de la informalidad no está cubierto para nada en la reforma. Hasta donde yo entiendo, es un tema absolutamente vital”.

“Solo con la formalidad podemos avanzar en una recolección de impuesto muy importante”, agregó.

En esa línea, uno de los mensajes que Edwards reiteró en su exposición es que se debe aumentar el cobro de impuesto, pero no a costa de los que ya pagan: “¿Cuánto debiera ser la carga tributaria? Entonces aparecen personas de Clapes que dicen que está bien y no hay que subirla más. Y si hay que subirla más, pero que no paguen lo mismo que ya están pagando y eso es una cosa que es bien evidente”.

En base a la comparación con los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde), Edwards apuntó que en materia de cobro de impuesto a las ventas y servicios (IVA) “estamos bien” y en impuesto corporativo estábamos sobre las naciones del grupo. En esa línea, el economista arremetió con la propuesta de reemplazar el impuesto al patrimonio por al impuesto a las empresas, que en su momento planteó la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC).

Ante esto, el economista dijo que uno de los impuestos a mirar es a las personas: “El tramo de la exención es muy amplio y ese es un desafío. Porque uno no le puede decir a la clase media y de menores ingresos le vamos a dar lo que ustedes piden de servicios y de transferencia y se lo vamos a cobrar a ustedes”.

“En parte el desafío no es solamente recaudar más en forma eficiente, sino que usar bien la plata”, resaltó.

Por otro lado, el economista, Sebastián Edwards, contextualizó la discusión de la reforma tributaria en base a que Chile es un país que tiene oportunidades en áreas como energía solar, eólica, hidrógeno verde, litio, tierras raras y es un actor consolidado en la industria del cobre. Esto, para apuntar que Chile no puede ver frenado su desarrollo en medio de este debate tributario, ya que podríamos seguir perdiendo terreno en la lucha para ser el líder económico, una disputa en el que Edwards destacó el liderato de Panamá y el avance de Uruguay.