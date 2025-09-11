Matriz de Chilevisión y ligada al hijo de la persona más rica del mundo prepara oferta por Warner Bros

Paramount Skydance busca seguir creciendo. En agosto de este año, Skydance concretó su fusión con Paramount, donde la familia Ellison y RedBird Capital pasaron a controlar el 70% de la firma y ahora van por Warner Bros. Discovery (WBD).

Según fuentes de The Wall Street Journal (WSJ), la matriz de Chilevisión está preparando una oferta que cuenta con el apoyo del grupo Ellison, un negocio que lidera David Ellison, hijo de Larry Ellison, el excéntrico empresario y que desde miércoles es el hombre más rico del mundo, según la medición de Bloomberg.

“La oferta se extenderá a toda la compañía, incluyendo sus canales de cable y su estudio cinematográfico, según informaron las fuentes”, dice la nota de WSJ.

Dado Ruvic

Sobre la operación, la capitalización bursátil de WBD es de casi US$ 33 000 millones, más del doble que la de Paramount Skydance.

Ante el rumor, la acción de WB subía 28,19% y la de Paramount avanzaba un 5,89%.

WSJ estimó que la propietaria de Nickelodeon, MTV, Comedy Central y el estudio de cine busca adelantarse a posibles oferentes como los gigantes de Apple y Amazon.

La operación también se da en el contexto de la matriz de HBO Max anunció, a finales del año pasado, que buscaban separar su negocio. Uno dedicado a la televisión por cable y otro en los streaming y estudios, que cuenta en su catálogo “Barbie”, DC Comics, Harry Potter y series como “The White Lotus”, además de las cadenas de cable CNN (internacional), TBS y TNT.

Mientras que, CNBC destacó que a principios de esta semana, el director ejecutivo de WBD, David Zaslav, declaró que la separación prevista probablemente se completará en abril del próximo año.

PHOTO: BING GUAN/BLOOMBERG NEWS

“Si bien los ejecutivos de WBD dijeron en junio que cada compañía estaría “libre y preparada” para hacer acuerdos después de la división, una oferta antes de la separación tendría que ser para toda la compañía, dijo una de las personas", apuntó la nota de CNBC.

Los activos de streaming y estudios pasarán a llamarse Warner Bros., mientras que el negocio global de cadenas de televisión —que poseerá un conjunto de cadenas de televisión de pago, como TNT y CNN— se llamará Discovery Global.

No obstante, WSJ también apunta que, de concretarse la compra, no tendría un paso fácil por las autoridades antimonopolio.