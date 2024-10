Meta Platforms, propietaria de Facebook, pronosticó el miércoles unos ingresos para el trimestre en curso superiores a las expectativas del mercado, con un fuerte gasto en publicidad navideña que debería seguir cubriendo el costo de sus enormes inversiones en inteligencia artificial.

Las acciones de Meta Platforms, que tiene su sede en Menlo Park, en California, caían un 2,5% en las operaciones posteriores al cierre.

Matriz de Facebook supera las expectativas del mercado, pero advierte un aumento en el gasto para el desarrollo de la IA

Los analistas creen que las herramientas publicitarias basadas en inteligencia artificial y una mayor monetización del de los videos cortos llamados “Reels”, han impulsado el crecimiento de los ingresos de Meta este año.

Muchos analistas han pronosticado un posible año de gran éxito para los anuncios digitales en 2024 a medida que mejoren las previsiones económicas, citando la relajación de las tasas de interés y el gasto sostenido de los consumidores.

La publicidad representa la gran mayoría de los ingresos de Meta, lo que significa que un mayor gasto en “marketing” durante la temporada navideña podría proporcionar un impulso crucial a los resultados de la empresa, según los analistas.

Meta obtuvo en el tercer trimestre una ganancia de US$ 6,03 por acción, frente a las estimaciones de US$ 5,25 por acción, según datos recopilados por LSEG.

Los ingresos del tercer trimestre se situaron en US$ 40.590 millones, frente a los US$ 40.290 millones que esperaban los analistas.

La empresa prevé unos ingresos de entre US$ 45.000 millones y US$ 48.000 millones en el cuarto trimestre, frente a los US$ 46.310 millones estimados por los analistas, según datos de LSEG.

Mayor gasto por IA

Meta Platforms pese a superar la expectativas del mercado advirtió de una “aceleración significativa” en los gastos de infraestructura relacionados con la inteligencia artificial.

Los resultados enviaron señales contradictorias a los inversionistas sobre si las ventas de publicidad digital del negocio principal de redes sociales de Meta seguirían cubriendo el coste de su enorme desarrollo de IA.

“Meta está funcionando a toda máquina y la inteligencia artificial está impulsando claramente el crecimiento”, afirma Jesse Cohen, analista de Investing.com. “Dicho esto, los inversionistas parecen decepcionados por las previsiones de la empresa y el aumento de los costes necesarios para desarrollar las funciones de IA”, agregó.

Al igual que sus pares de Big Tech, Meta ha invertido mucho en centros de datos para capitalizar el auge de la IA generativa. Sin embargo, a diferencia de los proveedores de servicios en la nube, no espera ganar dinero con esas inversiones de inmediato y, por tanto, está más sujeta al escrutinio de los inversores en torno a sus gastos.

La mayor empresa de redes sociales del mundo mantuvo los costos bajo control en el tercer trimestre, con unos gastos totales de US$ 23.200 millones y unos gastos de capital de US$ 9.200 millones. También preveía un panorama de gastos ligeramente mejor para el año, reduciendo su previsión de gastos totales de US$ 96.000 a US$ 98.000 millones.

En su comunicado de prensa, sin embargo, advertía de “una aceleración significativa del crecimiento de los gastos de infraestructura el próximo año, a medida que reconozcamos un mayor crecimiento de la depreciación y los gastos operativos de nuestra flota de infraestructuras ampliada”.

Las ganancias de Meta llegan después de los alentadores resultados de los referentes de la publicidad digital Alphabet y Snap, que superaron el martes las estimaciones de ingresos del tercer trimestre gracias en parte al aumento de las ventas de anuncios asistidos por IA.