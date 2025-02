Máximo Pacheco dice que Chile está en una posición favorable ante posibles aranceles de EEUU al cobre

A fines de enero se conoció que EEUU podría aplicar aranceles a las importaciones de cobre, lo que podría afectar a los envíos del metal hacia el exterior. Ante este posible escenario, el presidente del directorio de Codelco, Máximo Pacheco, indicó que Chile está en una situación favorable, pero que de todos modos la amenaza del presidente Donald Trump, hay que verla con cautela.

“Se ve que la electrificación del mundo sigue avanzando. Con todo este cuento de la IA cada vez que uno construye un centro de datos es pura electricidad. Todo esto requiere electricidad y la electricidad es cobre. Creo que estamos en una posición muy favorable, porque lo que Chile produce (cobre) tiene buena demanda y muy buen mercado”, dijo Pacheco en radio Duna.

Y luego agregó que “cuando usted fija un arancel se redireccionan los flujos de comercio. EEUU es un país que la mitad del cobre que necesita lo importa. EEUU lo va a importar igual. No hay ninguna posibilidad de que descubra nuevos yacimientos y aumente su producción de cobre porque sube los aranceles. Se redireccionan los flujos de comercio. El mundo no para. La gente sigue necesitando electricidad y estos minerales. Creo que lo que está pasando es que estos anuncios son muy preliminares. Lo dejo en la categoría de anuncios. Tenemos que ser muy cuidadosos y no escalar esta situación. Yo creo que lo que vi en China es que nadie está muy nervioso con esto”.

Por otro lado, dijo que la empresa ha ido recuperando sus niveles de producción, y destacó algunos hitos logrados por la empresa en los últimos meses.

“Lo que estamos haciendo con Codelco es acelerar la marcha. Le estamos poniendo otra velocidad, y creo que como directorio lo hemos conseguido. Llevo 3 años como presidente del directorio y hemos tomado decisiones bien importantes. El cierre de Ventanas. Iniciamos la construcción de una desaladora, nos compramos una empresa de litio en Australia, y estamos en la fase final de asociarnos con una empresa privada para el salar de Maricunga. Ahora hemos firmado el acuerdo con Anglo. hemos frenado la caída de producción y tenemos un pacto estratégico con los trabajadores”, sostuvo.

Asimismo, planteó que “es una empresa que está en paz social y recuperando su producción. Nos duele muchísimo la caída de producción de Codelco. Ya frenamos la caída de producción y vamos recuperando la producción”.

También abordó el acuerdo logrado con Anglo American, para explotar Andina y Los Bronces, para potenciar el desarrollo del distrito minero.

“Lo fundamental es que dos yacimientos contiguos necesitaban poder resolver un tema para aumentar su producción, y se formó ese memorándum, para que esos dos yacimientos tuvieran un plan minero común. Eso genera un valor de más de US$5 mil millones y además permite aumentar la producción de los dos rajos en 120 mil toneladas sin inversión”, explicó Pacheco.