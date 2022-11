Mercado Libre supera pronóstico de ganancias en tercer trimestre y registra nuevo récord de ingresos

El minorista de comercio electrónico y proveedor fintech Mercado Libre registró ganancias mayores a las proyectadas para el tercer trimestre, lo que indica que está en camino de seguir expandiéndose en América Latina al tiempo que mejora la rentabilidad.

A partir del crecimiento constante de los márgenes brutos, año a año y trimestre a trimestre, la ganancia bruta de Mercado Libre fue de más de US$ 1,3 mil millones, un aumento del 67,1% en dólares en comparación con el mismo periodo del año anterior. Por su parte, la utilidad neta alcanzó los US$ 129 millones, un 35,8% más que el año pasado. El resultado operativo fue de US$ 295,9 millones, un aumento del 84,5% en dólares, marcando un nuevo récord trimestral, de acuerdo a un comunicado de la empresa.

Las ventas netas de los tres meses hasta el 30 de septiembre aumentaron a un récord de US$2.700 millones a medida que la compañía ganó participación de mercado en su mercado más grande, Brasil, según el director financiero Pedro Arnt, cumpliendo con la estimación promedio de los analistas encuestados por Bloomberg. Los márgenes operativos aumentaron al 11%, mientras que las ganancias por acción de alrededor de US$2,56 superaron las expectativas de los analistas.

“El crecimiento del negocio fintech ha sido sobresaliente y sostenido”, lo que ayudó a mejorar los márgenes, dijo Arnt. MercadoLibre inició su división de servicios financieros en 2003 y esta representa actualmente más del 44% de los ingresos totales.

La compañía con sede en Buenos Aires desaceleró el ritmo de suscripción de crédito mientras se preparaba para un deterioro en la calidad crediticia, con su cartera de préstamos expandiéndose un modesto 4% respecto al trimestre anterior. El porcentaje de préstamos con más de 90 días de atraso aumentó a alrededor del 24% desde el 18% en el segundo trimestre, en línea con los estimados de Goldman Sachs Group.

“Retrocedimos significativamente en las originaciones y no anticipamos una aceleración para fin de año”, dijo Arnt. “No estamos tratando de hacer crecer el libro de crédito a toda costo”.

A pesar de las mayores ganancias, el volumen bruto de mercancías se mantuvo estable con respecto al trimestre anterior en US$8.600 millones. Los ingresos del comercio electrónico se aceleraron en Brasil, compensando la desaceleración de México, dijo Arnt.

Las acciones han bajado un 56% desde que alcanzaron su punto máximo en medio de la pandemia, golpeadas por la volatilidad de las tasas de EE.UU. La preocupación por un entorno cada vez más competitivo en Brasil también ha pesado sobre el apetito de los inversionistas.

Mercado Pago

El volumen total de pagos procesados a través de Mercado Pago alcanzó los US$ 32,2 mil millones por primera vez, un aumento del 52,9% en dólares y del 76,4% en moneda constante. Este aumento se observó particularmente en el uso de la billetera virtual, acompañado de la adquirencia. Se procesaron más de 1,4 mil millones de transacciones en el periodo, lo que representa un aumento interanual del 66,2%, el cuarto trimestre consecutivo en el que se superan los 1.000 millones.

El volumen total de pagos a través de Mercado Pago, fuera de la plataforma de Mercado Libre, también mantuvo su crecimiento, alcanzando los US$ 23,1 mil millones, un aumento del 70,8% en dólares y del 122,2% en moneda constante.

El volumen total de transacciones procesadas a través de cuentas digitales, que incluye pagos a través de la billetera electrónica, transferencias P2P entre usuarios de Mercado Pago, transacciones con tarjeta de crédito, débito y prepagas, totalizó más de US$ 10,6 mil millones y creció un 137,5% interanual en moneda constante.

“Después de un tercer trimestre exitoso que generó un fuerte crecimiento y rentabilidad, nuestra atención ahora se centra en una buena ejecución en el cuarto trimestre. Seguimos tan optimistas como siempre sobre los fundamentos de nuestro negocio. Hemos fortalecido nuestra posición de liderazgo en commerce, nuestro negocio fintech continúa ganando impulso, nuestra rentabilidad es sólida, tenemos un balance sólido y aún vemos más oportunidades para mejorar la experiencia y las sinergias de nuestro ecosistema”, concluyó Arnt.