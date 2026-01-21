Trump dice que no usará la fuerza para conseguir Groenlandia y mercados reaccionan con alzas

Las acciones globales repuntan. Los futuros de Wall Street subían este miércoles luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, señalara en el Foro Económico Mundial de Davos que no utilizaría la fuerza para adquirir Groenlandia, lo que alivió una de las principales preocupaciones que había tensionado a los mercados en la sesión previa.

Los futuros del S&P 500 avanzaban 0,4%, mientras que los del Dow Jones sumaban 76 puntos, equivalentes a un alza de 0,2%, y los del Nasdaq 100 ganaban 0,3%.

El índice europeo Stoxx 600 saltaba desde un mínimo intradía de 597 puntos hasta un peak de 602 unidades, aunque aún le faltaba para superar el cierre de ayer.

El repunte se produce tras una jornada marcada por fuertes caídas bursátiles el martes, cuando Trump intensificó sus amenazas arancelarias vinculadas a Groenlandia antes de su aparición en Davos.

Ese día, el Dow retrocedió más de 870 puntos, cerca de 1,8%, el S&P 500 perdió alrededor de 2,1% y el Nasdaq Composite cayó 2,4%, arrastrado por el desempeño del sector tecnológico.

Los tres índices registraron su peor jornada desde el 10 de octubre y tanto el S&P 500 como el Nasdaq pasaron a terreno negativo en lo que va de 2026.

En el ámbito financiero, el fondo de pensiones danés AkademikerPension informó que está saliendo de su posición cercana a US$100 millones en bonos del Tesoro estadounidense, debido a preocupaciones sobre la deuda de Estados Unidos, en un contexto de crecientes tensiones entre Washington y Copenhague por Groenlandia, informó CNBC.

Sobre el escenario de mercado, Yung-Yu Ma, estratega jefe de inversiones de PNC Asset Management, señaló que aún no se trata de una corrección mayor, pero advirtió que existe una posibilidad muy realista de que la situación se torne más negativa antes de mejorar, lo que podría llevar a los inversionistas a ajustar sus posiciones.

Bolsa de Santiago

En Chile, la situación es diferente y la Bolsa de Santiago operaba con números azules y en zona de máximos históricos.

El IPSA anota un alza de 0,70% y se instala en los 11.238 puntos. Con este resultado, el selectivo acumula una ganancia de 7,22% en lo que va de 2026.

Las operaciones tenían como telón de fondo la coyuntura política marcada por el nuevo gabinete de José Antonio Kast. Jorge Quiroz en Hacienda y Daniel más en Economía y Energía serán quiénes liderarán el equipo económico del republicano.