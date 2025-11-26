Mesa del sector público entrega petitorio al gobierno: pide alza salarial de 2% real, estabilidad laboral y 40 horas

La mesa del sector público entregó este miércoles su petitorio para el reajuste del sector público. Entre sus principales demandas está un reajuste real de 2% esto es, sobre la inflación anual a noviembre.

A octubre, la inflación anual registra un alza de 3,4% tras el sorpresivo registro de octubre, y por ello, si se considera que las expectativas para noviembre son de 0,3%, el registro anual será de 3,5%. Si a ese se le suma el 2% real, la petición del sector público sería de 5,5% nominal.

Esta cifra es menor a la primera cifra que se analizó al interior de la negociación entre las asociaciones de funcionarios que era del orden de 7% y que luego se moderó a 6,5% y ahora al 5,5% nominal.

La cifra, además, es inferior al 7,5% nominal que se solicitó en un comienzo en la negociación del año pasado. Luego de varias tratativas, la oferta final del gobierno fue de 4,9% nominal. Esta alza se aplicó en tres tramos: un 3% en diciembre de 2024, un 1,2% en enero de 2025 y un 0,64% final en junio de 2025.

También piden un bono mensual a todos los funcionarios y funcionarias del Sector Público, indistintamente del marco laboral que los rige, sea que laboren en el sector centralizado o descentralizado, estén regidos por los Estatutos sectoriales, Código del Trabajo u honorarios; se desempeñen en el sector público municipal, universidades estatales, servicios traspasados, colegios subvencionados, administración delegada decreto 3.166, funcionarios regidos por la Ley 19.464 cuya remuneración bruta en el mes de su pago sea inferior a $798.015 y que se desempeñen por una jornada completa y aquellos trabajadores que se desempeñen en jornada parcial recibirán un monto proporcional a su jornada.

El monto mensual del bono será de $63.502 para quienes obtengan una remuneración bruta, en el mes de su pago, igual o inferior a $705.768. En caso de que la remuneración bruta mensual sea superior a $705.768 e inferior a $798.015 el monto del bono será equivalente a la cantidad que resulte de restar al aporte máximo el valor afecto al bono.

Otra demanda que está en este petitorio es que buscan fijar un piso mínimo de ingresos. Así, en el petitorio señalan que para auxiliares el mínimo debe ser de $591.483; administrativos $658.265 y técnicos $700.241.

Otro de las peticiones busca una mayor estabilidad laboral. “Hemos promovido activamente la necesidad de fortalecer los sistemas de Empleo Público, para superar la precariedad, la inestabilidad, su uso como botín de las autoridades de turno”, señala el petitorio.

Por lo mismo señalan que “requerimos al gobierno que ratifique y eleve al rango de reglamento, los Oficios Circulares del ministro de Hacienda, en materia de Renovación de Contratas. En este marco, la Mesa del Sector Público requiere la pronta instalación de la Mesa de Renovación Contratas”. Y que el gobierno “informe a la Mesa del Sector Público sobre el desarrollo del proceso de Regularización de Honorarios, así como revisar sus formatos y funcionamiento, particularmente respecto de la exclusión de las Asociaciones de su desarrollo, así como de la efectividad de su cumplimiento de objetivos”.

A nivel legislativo, los trabajadores también piden que el gobierno avance en el compromiso de establecer una jornada de 40 horas para el sector público.

Ahora se espera que la próxima semana se inicie formalmente la negociación con el gobierno.