Microsoft superó el miércoles las estimaciones de Wall Street sobre ingresos y ganancias en el primer trimestre, gracias a que sus esfuerzos por aumentar la capacidad de los centros de datos y la demanda por inteligencia artificial impulsaron su negocio en la nube.

Las acciones de la empresa de Redmond (Washington) subían un 1,3% en las operaciones posteriores al cierre del mercado.

Microsoft supera estimaciones trimestrales gracias a la inteligencia artificial

“La transformación impulsada por la IA está cambiando el trabajo, los artefactos de trabajo y el flujo de trabajo en todos los roles, funciones y procesos de negocio”, dijo Satya Nadella, presidente y CEO de Microsoft.

“Estamos ampliando nuestra oportunidad y ganando nuevos clientes a medida que les ayudamos a aplicar nuestras plataformas y herramientas de IA para impulsar un nuevo crecimiento y apalancamiento operativo”, agregó.

Las ganancias trimestrales son las primeras de Microsoft desde que reestructuró la forma en que informa sobre sus negocios para alinearlos más estrechamente con la forma en que se gestionan. Sin embargo, este cambio ha dificultado la estimación de los resultados del trimestre.

Los ingresos de Azure crecieron un 33%, comparado con las estimaciones de Visible Alpha de un aumento del 32%.

La ganancia por acción se situó en US$ 3,30, frente a la estimación promedio de los analistas de US$ 3,10, según datos de LSEG.

Las ventas aumentaron un 16%, hasta los US$ 65.600 millones, en el primer trimestre fiscal finalizado en septiembre, frente a la estimación media de los analistas de US$ 64.500 millones, según LSEG.

Microsoft ha sido la empresa de las grandes tecnológicas que peor se ha comportado este año, con un avance ligeramente superior al 15%, mientras que Meta ha subido un 68% y Amazon un 28%.

Considerada líder entre las grandes tecnológicas en la carrera de la IA, gracias a su temprana inversión en OpenAI, el fabricante de ChatGPT, Microsoft ha aumentado los servicios de IA en toda su oferta de productos, lo que ha contribuido a atraer a más clientes.

La empresa ha afirmado que las ganancias de participación de mercado de su unidad Azure fueron impulsada por la IA, ya que ha dotado a la plataforma de computación en nube de funciones y modelos de IA, incluidos los modelos o1 más recientes de OpenAI, capaces de responder a difíciles problemas matemáticos, científicos y de codificación.

La actualización también ha ayudado a aumentar el gasto medio por cliente.

Microsoft ha estado invirtiendo miles de millones en la construcción de su infraestructura de IA y en la ampliación de su huella en los centros de datos para aliviar las limitaciones de capacidad que la han obstaculizado para satisfacer el aumento de la demanda de computación en la nube.

Las cuantiosas inversiones han disparado el gasto de capital de la empresa en los últimos trimestres, lo que ha suscitado preocupación entre algunos inversionistas.

La empresa gastará más de US$ 80.000 millones este año fiscal, que comenzó en julio, según las estimaciones de los analistas de Visible Alpha. Esto supone un aumento de más de US$ 30.000 millones respecto del último ejercicio fiscal.

En el trimestre, Microsoft declaró que los gastos de capital aumentaron un 5,3%, hasta US$ 20.000 millones, frente a los US$ 19.000 millones del trimestre anterior. La cifra superó las estimaciones de Visible Alpha, de US$ 19.230 millones.