Ministerios de Vivienda y Obras Públicas aportaron con casi el 50% del ajuste presupuestario

Un total de US$2.513 millones equivalente a un 3,2% del presupuesto aprobado para este año, fue el resultado del ajuste anunciado por el Ministerio de Hacienda a principios de mes para recaudar US$2.000 millones. Este monto financiará un tercer paquete de ayuda a los hogares más vulnerables y a los independientes con boleta.

El director de Presupuestos, Matías Acevedo, explicó que el mayor porcentaje, un 56%, de este programa provino de gasto de capital, y el resto de gasto corriente. En este contexto, los ministerios que más aportaron fueron los de Obras Públicas y Vivienda con US$486 millones y US$610 millones, respectivamente, casi el 50% del total.

“No hemos eliminado ningún proyecto de inversión. Todos los proyectos que se estaban ejecutando, seguirán ejecutándose y aquellos que se deben iniciar lo harán” remarcó Acevedo, no obstante admitió que en algunos casos probablemente se iniciarán en 2021, y no este año.

Por el otro lado, el director sostuvo que hubo organismos que no fueron incluidos en este ajuste como el Ministerio de Salud, el Sename y aquellos destinados a centros de adultos mayores.

Asimismo reconoció que no se descarta otro nuevo “apretón” en los presupuestos del sector público si el Estado requiere más recursos: “pero no para ahorrarlo, sino para gastarlo en otro programa para ir en ayuda de las personas. Puede ser para una transferencia directa, como bono, en vez de estar guardándolo en la cuenta de un servicio. No para reducir el déficit”, subrayó.