Ministra Jara enfatiza necesidad de acuerdo por reforma de pensiones: “No es para un gobierno, es para las personas del país”

“Ahora hay que entrar en tierra derecha”, señaló la ministra del Trabajo y Previsión Social, Jeannette Jara durante el conversatorio “Pensión Garantizada Universal y Reforma Previsional”. En la instancia, organizada por uniones comunales de vecinos de Copiapó, región de Atacama, la ministra indicó que, como gobierno, “necesitamos un acuerdo para entrar en esa tierra derecha, porque nadie va a lograr sacar (la reforma a) las pensiones si no tiene mayoría”.

Y agregó que “Nuestro Parlamento, elegido democráticamente por el pueblo de Chile, tiene diversidad de fuerzas políticas y, por tanto, hay que conversar con todos para construir esa mayoría”.

La secretaria de Estado se refirió a las iniciativas presentadas por la expresidenta Michelle Bachelet y por Sebastián Piñera, las cuales no lograron avanzar. “Nosotros no podemos perder esta tercera oportunidad. La reforma de las pensiones no es para un gobierno, es para las personas del país, en particular para los adultos mayores. Y eso, que puede sonar mucho a discurso, se tiene que convertir en una realidad”, enfatizó.

En el conversatorio, que contó igualmente con la asistencia de las diputadas y diputados Daniella Cicardini, Jaime Mulet y Juan Santana, quien preside la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados, se aclararon dudas sobre la Ley Corta de la Pensión Garantizada Universal (PGU), que amplía el universo de beneficiarios.

Asimismo, se conversó sobre el proyecto de ley que crea un Nuevo Sistema Mixto de Pensiones, que busca mejorar el monto y la cobertura de la PGU, reorganizar la industria previsional y crear un Seguro Social en el Pilar Contributivo, financiado con una cotización adicional de 6% de la renta imponible, de cargo del empleador.

El Seremi del Trabajo y Previsión Social, Luis Pino, sostuvo tras la instancia que “es muy importante que se haya generado este espacio de conversación con los representantes de los sindicatos, trabajadores y trabajadoras y representantes de la sociedad civil, ya que eso demuestra el trabajo con las bases que hemos estado llevando a cabo. Las transformaciones se hacen con y por la gente, es un mandato del Presidente Gabriel Boric: trabajar por el territorio, abarcando cada rincón para llegar con las iniciativas que el Gobierno lleva adelante”.

En la actividad también estuvieron presentes el Delegado Presidencial de la Provincia de Huasco, Rodrigo Loyola; el Delegado Presidencial de la Provincia de Chañaral, Jorge Fernández; de integrantes del gabinete regional, consejeros regionales, concejales, jefes de servicios públicos; y la presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores y Trabajadoras (CUT) en la región, Julie Véliz, entre otros.