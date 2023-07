Ministra Jara y reforma previsional: “Ya hemos hecho aquí dos propuestas concretas, ahora necesitamos la respuesta de la oposición”

Tras la reunión realizada el viernes entre representantes del gobierno y de la mayoría de los partidos políticos con representación parlamentaria para intentar alcanzar un acuerdo en torno a la reforma previsional, la ministra del Trabajo Jeannette Jara, señaló que el gobierno está a la espera de recibir las propuestas de la oposición.

En dicho encuentro el Ejecutivo formalizó dos temas en los cuales está dispuesto a ceder: eliminar el establecimiento de cuentas nocionales y que la cotización adicional del 6% no se destine en su totalidad a seguro social, sino que un 2% vaya a las cuentas de capitalización individual.

“¿Qué es lo que estamos ahora esperando?, que la oposición nos diga cuál es su propuesta, nosotros ya hemos hecho aquí dos propuestas concretas, ahora necesitamos la respuesta de la oposición”, afirmó.

Asimismo indicó que el gobierno aún está evaluando quitarle la urgencia al proyecto que la semana pasada comenzó a votarse en particular en la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados.

Retirar urgencia del proyecto

“El Ejecutivo está analizando la petición de la oposición en torno a suspender o retirar la urgencia del proyecto de ley, siempre que eso sea dentro de un plazo muy acotado en el cual podamos llegar a algunas conclusiones porque la verdad es que los primeros ocho, nueve meses de tramitación del proyecto de ley fueron demasiado largos, sin avances concretos”, dijo Jara.

Añadió qe “estamos con una ventana de oportunidad para poder lograr un acuerdo, no ha sido fácil y no lo va a ser tampoco lamentablemente, pero sí creemos que es posible porque la verdad es que las personas mayores del país no pueden seguir viviendo así, es una angustia muy grande la que viven todos los meses”.

En la reunión del viernes se acordó que mañana se reunirán los técnicos de cada uno de los partidos políticos, con el objeto de iniciar la discusión respecto a eventuales indicaciones que el gobierno podría ingresar al proyecto.

La idea de esta primera reunión es ver todo lo que concierne al 6% de cotización adicional. Luego se continuará con separación de la industria, cuarta edad y Pensión Garantizada Universal (PGU).