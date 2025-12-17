SUSCRÍBETE POR $1100
    Ministro Grau destaca el estado de la economía a modo de balance de la gestión del gobierno del Presidente Boric

    El ministro de Hacienda, Nicolás Grau, resaltó las cifras y proyecciones que dejará el gobierno en materia de inflación, Producto Interno Bruto (PIB) e inversión tras el úlitmo Ipom del Banco Central.

    Emiliano CarrizoPor 
    Emiliano Carrizo
    Foto archivo

    El ministro de Hacienda, Nicolás Grau, vio con buenos el último Informe de Política Monetaria (Ipom) del Banco Central, donde el ente emisor elevó la proyección de Producto Interno Bruto (PIB) que tiene para el 2026, de entre 1,75% y 2,75% a 2% y 3%.

    “El crecimiento del PIB proyectado del Banco Central para este 2025 se estima en un 2,4%, lo que está muy alineado con la visión de Hacienda, y donde resalta además el crecimiento del PIB no minero, el que se acerca al 3%”, dijo el ministro Grau en una declaración enviada por el Ministerio de Hacienda.

    El ministro Grau también destacó la proyección de que la inflación llegará al 3% durante el primer trimestre del 2026. “Incluso se piensa que esto podría ocurrir en enero”, resaltó sobre el informe del Banco Central.

    El ministro de Hacienda, Nicolás Grau. Dedvi Missene

    “Esto significa un alivio para las familias, y es el reflejo del valioso esfuerzo que se ha hecho desde el Banco Central en ejercicio de su autonomía, y también desde el gobierno, para devolver la inflación a su meta. La inflación promedio del 2026 se proyecta en un 2,9%”, comentó

    Otro de los aspectos que destacó fueron las cifras de inversión, donde el Banco Central dijo que crecería 7% en 2025. “Es el doble del crecimiento que se esperaba al inicio de este año, y así, como ha ocurrido durante todo el gobierno, tenemos mejores resultados en crecimiento e inversión de lo que se esperaba”, resaltó.

    Ante este contexto, el ministro Grau resaltó la gestión del gobierno desde que comenzó la gestión del Presidente Gabriel Boric y de cara a que va a terminar el próximo 11 de marzo de 2026, cuando asuma el presidente electo José Antonio Kast.

    “La administración del presidente Boric recibió una economía desbalanceada, con inflación que iba camino al 14%, y con una recesión técnica, ya iniciada al tener caídas del PIB trimestre a trimestre. En contraste, entregaremos la posta con la inflación en la meta, el PIB creciendo en un valor mayor a la situación prepandemia y con un nuevo ciclo de inversión, que ya ha iniciado y se ha consolidado durante este año 2025″, dijo.

