Ministro Grau: “El desarrollo de Chile pasa justamente por un sector de la construcción pujante, con capacidad de invertir”

El ministro de Economía, Nicolás Grau, solamente tuvo palabras de aliento y optimismo para el sector de la construcción en el marco del encuentro organizado por el gremio del rubro.

“Somos un Gobierno que ve con mucho entusiasmo lo que puede hacer el sector de la construcción, creemos que es un sector del futuro y va a ser clave para toda la estrategia de desarrollo que esperamos empujar como país”, dijo Grau en el evento de “La Semana de la Construcción 2022″.

En la actividad organizada por la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), el secretario de Estado destacó que los temas de vivienda, estrategia portuaria y lucha del medio ambiente, entre otros temas, necesitan el impulso de nuevas obras.

“El desarrollo de Chile pasa justamente por un sector de la construcción pujante, con capacidad de invertir, de mejorar sus prácticas y aumentar su productividad(...) este es un sector que solo va a ir para arriba”, comentó Grau.

En esa línea, el titular de la cartera de Economía, Fomento y Turismo resaltó que el sector de la construcción goza de un buen futuro, ya que a juicio de Grau, este rubro no tiene que reinventarse o disminuir su fuerza en el mercado ante los desafíos del futuro, como la lucha contra el cambio climático.

Sin embargo, el ministro de Economía destacó que pese al buen pronóstico que tiene el sector de la construcción, hoy el rubro presenta dificultades como la baja en la demanda, el alza de costos en los materiales e inflación, entre otros temas.

Ante esto, Grau comentó que “la inversión del Gobierno tiene para este año un presupuesto bastante importante que, sí se logrará ejecutar como un todo, implicaría un aumento del 30% respecto al año anterior, y al mismo tiempo hemos hecho un esfuerzo adicional, de unos cuantos cientos de millones de dólares, para tener una mayor inversión de lo que estaba inicialmente en nuestro presupuesto”.

Desde el Gobierno también destacaron que están revisando el proceso de las licitaciones para que el aumento del costo de los proyectos no signifique que estos se paralicen o no se adjudiquen a ninguna empresa. Además, Grau resaltó que desde el ministerio también están acompañando a las iniciativas para que no tengan demoras en las autorizaciones y permisos necesarios.

Por otro lado, el ministro de Economía comentó que hoy partió un proceso de mesas de diálogos, entre el sector público-privado, para identificar “los cuellos de botella” que existen en los proyectos de inversión, en diferentes áreas como la construcción.

“(Es una oportunidad para) mejorar la productividad y (destacar) lo importante que es la articulación público-privada para solucionar problemas complejos”, comentó Grau sobre esta instancia.