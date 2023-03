Ministro Marcel sobre el futuro de la reforma tributaria: “Claramente no será fácil, eso es evidente”

Tras el duro golpe al gobierno del Presidente Gabriel Boric producto del rechazo a la idea de legislar el proyecto de reforma tributaria, este jueves en entrevista con el medio español El País, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, realizó un repaso del resultado de la votación.

Al ser consultado sobre si lo tomó por sorpresa el resultado, el titular de Hacienda aseguró que desde el gobierno sabían que sería una votación estrecha, sobre todo porque había una definición expresa de los partidos de oposición de votar en contra. “Pero lo que me sorprendió fue el debilitamiento de la disposición al diálogo parlamentario y el ánimo de infringirle un golpe al Gobierno por diversas razones, que prefiero no tratar de interpretar”, dijo.

En relación a los caminos que tomará el Ejecutivo para sacar adelante la reforma, el secretario de Estado sostuvo que con la decisión del Presidente de seguir adelante con el proyecto, el gobierno buscará los medios para ello. “Pero claramente no será fácil, eso es evidente”, afirmó.

Con respecto a cómo afectará los planes del gobierno para los tres años que le quedan al mando, Marcel aseguró que junto con esta reforma, el Ejecutivo tiene otros proyectos como el royalty minero, el de impuestos correctivos, y la opción de volver a discutir el impuesto a la renta mediante distintos mecanismos. “Pero en este escenario político se requiere una evaluación bastante cuidadosa”, agregó.

Sobre una eventual moderación de la reforma, el titular de Hacienda señaló que “uno tiene que estar dispuesto a ceder y ojalá que la contraparte también esté dispuesta a ceder en algo”.

El ministro de Hacienda también se refirió a lo mencionado por Ricardo Mewes, presidente de la CPC, quien dijo este miércoles que los empresarios entienden “el objetivo de recaudar más recursos para cubrir necesidades sociales, pero eso no se puede hacer a costa de gravar el ahorro y la inversión, perjudicando el crecimiento y la generación de empleos”.

Sobre ello, Marcel dijo que “es una definición muy amplia que descarta demasiadas cosas. Tenemos que ser un poco más realistas y generosos”. A ello agregó que luego del estallido social muchos empresarios dijeron que estaban dispuestos a hacer un esfuerzo tributario adicional para resolver problemas sociales. “Lo que uno esperaría es que esa voluntad siga estando presente, porque si no, desgraciadamente, no quisiéramos repetir escenarios como los que tuvimos hace tres años y que haya que recordar que no se cumplió. Creo que esta voluntad está latente en muchos empresarios y esperamos que los gremios empresariales tengan mayor apertura para entender los temas de país”, sostuvo.