Mundo del emprendimiento califica como “históricas” las medidas económicas, pero le preocupa que las tasas sean realmente preferenciales

Como absolutamente históricas calificaron desde los gremios de emprendedores el segundo paquete de medidas anunciado por el gobierno ante la crisis económica por el Covid-19, que tiene como foco inyectar de liquidez, principalmente a sectores más vulnerables y a las micro, pequeñas y medianas empresas.

“Es un gran avance en relación al primer anuncio y recoge lo que nosotros desesperadamente estábamos solicitando a las autoridades hasta ahora, que no estaba pasando: que realmente llegara la liquidez a la pyme”, comenta Alejandra Mustakis, presidenta de la Asociación de Emprendedores de Chile (Asech), y agrega: “Hoy, las pymes necesitan cubrir sueldos, proveedores, arriendos y otras obligaciones y este nuevo paquete tiene restricciones y condiciones para los bancos que son muy claras”.

Por su parte, Juan Pablo Swett, presidente de la Multigremial Nacional aplaude el fondo de US$2.000 millones para los sectores más vulnerables, ya que “se hace cargo de un segmento importante de emprendedores que muchas veces funcionan con boletas de honorarios. Es un sector que hace tiempo estaba pidiendo ayuda”, dice.

Con respecto al fondo de US$24.000, Swett cree que es “un tremendo aporte”, ya que desde la Multigremial ya habían calculado que el sector de la micro, pequeña y mediana empresa necesita cerca de US$9.000 millones de liquidez en los próximos cuatro meses para salir de esta crisis.

Tasa preferencial

Sin embargo, ambos muestran sus dudas acerca de cómo se va entregar la liquidez de parte de los bancos y coinciden en que, claramente, deberá ser a tasas mucho más bajas que lo normal. “Históricamente, las pymes pagan tasas de tres a seis veces más en los créditos, que las que pagan las grandes empresas. Pero ahora, tomando en cuenta que estos créditos están garantizados por el Estado, esas tasas deberían ser mucho menor que lo habitual, ya que técnicamente, son créditos con menos riesgos para el banco”, indica Swett.

“¿Cómo se define esa tasa preferencial?”, se pregunta Mustakis, ya que “Necesitamos que sea realmente preferencial y que se entienda que es una ayuda para un momento históricamente crítico, y que, si no es así, no sirve”. La presidenta de Asech tiene dudas también acerca de cuáles serán las barreras de entrada, es decir, “si van a dar plata solo a los que están al día tampoco sirve, considerando que ya ha pasado casi un mes del inicio de la crisis sanitaria, porque la urgencia es hoy, no en un mes más”, señala.

Por último, tanto Swett como Mustakis creen que es importante definir cómo se llevará este beneficio a las empresas (principalmente micro y pequeñas) que no están bancarizadas, que, según lo que indican, son cerca de 600.000 “que tendrán que pasar por un proceso de bancarización que no será fácil. Veamos si resulta”, concluye el presidente de la Multigremial Nacional.