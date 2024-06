Nasdaq gana terreno mientras el IPSA cierra con fuerte caída

El Nasdaq cerró al alza este martes gracias al impulso de Nvidia y otros valores relacionados con la inteligencia artificial, mientras que el Dow Jones retrocedió desde su máximo de un mes a la espera de los datos de inflación de esta semana para conocer la orientación de la política monetaria de la Reserva Federal. La bolsa de Santiago finalizó sus operaciones con pérdidas.

El IPSA cedió un 1,22% a 6.412,01 puntos.

“En un escenario donde el alza de tarifas eléctricas en Chile a partir de julio y el alza de precio de las hortalizas por daños causados por recientes lluvias harían que el IPC de julio registre un alza de al menos un 0,5% mensual, lo que impediría que el Banco Central baje la tasa al ritmo que se esperaba, lo que afecta a todo el mercado”, dijo Guillermo Araya de Renta 4.

La empresa de chips de inteligencia artificial Nvidia avanzó un 6,76%, recuperándose después de tres sesiones consecutivas a la baja. Así, tanto el Nasdaq como el S&P 500 cerraron al alza este martes. El Dow Jones retrocedió.

“En EE.UU., se dio a conocer la confianza del consumidor de The Conference Board de junio que marcó 100,4 puntos (vs 100,0e y 102,0 anterior). Sin embargo, ya conocimos otros datos menos relevantes tales como los Precios de Vivienda S&P/Case-Shiller 20 no desestacionalizado de abril que evidenció un alza de 7,2% interanual (vs 7,0%e y 7,5% anterior). En tanto, la Actividad Nacional de la Fed de Chicago de mayo marcó 0,18 (vs -0,25e y -0,26 anterior)”, agregó Araya.

El principal acontecimiento de la semana será el reporte del viernes del índice de precios de los gastos de consumo personal (PCE), indicador de inflación preferido por la Fed. El mercado ve un 61% de probabilidades de un recorte de las tasas de interés de 25 puntos básicos en septiembre, y alrededor de dos para finales de año, según datos de FedWatch de LSEG.

En EE.UU., se dio a conocer la confianza del consumidor de The Conference Board de junio que marcó 100,4 puntos (vs 100,0e y 102,0 anterior). Sin embargo, ya conocimos otros datos menos relevantes tales como los Precios de Vivienda S&P/Case-Shiller 20 no desestacionalizado de abril que evidenció un alza de 7,2% interanual (vs 7,0%e y 7,5% anterior). En tanto, la Actividad Nacional de la Fed de Chicago de mayo marcó 0,18 (vs -0,25e y -0,26 anterior), agregó Araya.

Las bolsas europeas, por su parte, finalizaron la sesión a la baja, mientras que el euro se debilitó frente al dólar.