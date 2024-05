Nasdaq trepa a nuevos máximos mientras el IPSA retrocede

El Nasdaq rebasó los 17.000 puntos por primera vez el martes, sostenido por las ganancias de Nvidia, mientras el S&P 500 cerró con una ligera alza el Dow Jones retrocedió ante el aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro. La bolsa de Santiago, finalizó la sesión con pérdidas, tras superar los 6.800 puntos.

El IPSA cedió un 0,53% a 6.774,61 puntos, tras alcanzar nuevos máximos.

“Ayer destacó el alza de Vapores que subió un 5,49% hasta $61,5 por acción. Lo anterior de la mano del alza en el precio de las acciones de Hapag Lloyd, empresa en la cual Vapores tiene un 30% de participación y que hoy subió nuevamente u lo hizo un 0,76% hasta los EUR 172,2 por acción. Sin embargo, hoy Vapores cerró sin variación”, dijo Guillermo Araya de Renta 4.

En la bolsa de Nueva York las acciones de Nvidia también impulsaron los títulos de otras cotizaciones de chips cuando los operadores regresaron de un fin de semana prolongado de vacaciones.

Los mercados perdieron terreno en las operaciones de la tarde cuando los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense subían a máximos de varias semanas después de débiles subastas de deuda.

“En EE.UU., hoy se informó el Índice de Precios de la vivienda S&P Case Shiller 20 (marzo) (no desestacionalizado), que en tasa mensual subió un 1,6% (vs 0,9% anterior), mientras que en tasa interanual subió a 7,4% (vs 7,3%e y 7,3% anterior). También hoy se dio a conocer la Confianza del Consumidor de The Conference Board de mayo que escaló hasta los 102,0 puntos (vs 96,0e y 97,5 anterior)”, agregó Araya.

La atención del mercado se centra ahora en el índice de precios del consumo personal subyacente de abril. Se espera que el barómetro de la inflación preferido por la Reserva Federal se mantenga estable.

Para la semana se esperan datos de relevancia en EEUU que centran la atención de los inversionistas, mientras los inversionistas hacen sus apuestas sobre cuándo la Fed comenzará a recortar las tasas de interés. La posibilidad de que el banco central más influyente del mundo comience a reducir tasas este año ha impulsado a Wall Street a alcanzar récords recientemente.

Las probabilidades de una reducción de tasas de al menos 25 puntos básicos superan el 50% sólo para los meses de noviembre y diciembre de este año, según la herramienta CME FedWatch. Las probabilidades de un recorte de tasas en septiembre caían a alrededor del 46%, desde más del 50% hace una semana.