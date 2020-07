Nasdaq vs Ipsa: no es competencia desleal ni chiste cruel. Me explico.

Nasdaq:

“El significado de la vida es el amor creativo, amar la creatividad. Y amar la creatividad puede explicar por qué las acciones tecnológicas están altas y seguirán subiendo. La revolución de internet permite una creatividad como nunca antes vista, quizás poniendo más de nosotros en conexión con el significado de la vida”. Aunque el poema le parezca de la mayor actualidad, fue escrito poco antes que reventara la burbuja dot-com por el Equity Research de Merrill Lynch (gente más afín a los números que a las letras). Una gran cantidad de empresas tecnológicas desaparecieron en esa época, y las acciones de las sobrevivientes también colapsaron. Amazon llegó a caer 95%. A modo de paréntesis, las pocas veces que me dan ganas de hacer day trading y cosas por el estilo, recuerdo que el hombre más rico del mundo llegó donde está manteniendo acciones de una gran compañía por décadas. Sobre los que se han hecho ricos tradeando Amazon no he sabido nada.

Hoy, el Nasdaq se siente tan bien como en los años dot-com. Su valor se ha quintuplicado en la última década transando hoy a 47 veces utilidad y 5,7 veces libro, lo que “confirma” el gran crecimiento futuro que el mercado ve para estas empresas (note que hasta las referencias circulares pueden sonar a tesis de inversión). Sin embargo, como dijo Barton Biggs previo al colapso dot-com: un bull market es como el sexo, se siente mejor justo antes de acabar.

Ipsa:

Mis alumnos de Value Investing saben que tienen que hacer solo una cosa bien en todo el semestre para sacarse una buena nota, y es convencerme para invertir en una determinada empresa. Y este semestre, como nunca antes había ocurrido, repartí buenas notas por doquier a los que llegaron con empresas chilenas.

El Ipsa está en el mismo lugar que hace 10 años, transando hoy a 16 veces utilidad y 1,1 veces libro. Usted se podrá entretener metiendo a la juguera esos números para obtener el ROE del índice y el crecimiento esperado para sus utilidades futuras. Mientras que para tener un ROE de 12% en el Nasdaq usted tiene que pagar casi seis veces libro, el más modesto 7% del Ipsa se puede comprar a valor par, o digamos, a lo que a las mismas empresas les costó acumular lo que tienen ahí.

¿Quién gana?:

Me he entretenido escuchando (en el encierro es más fácil escuchar audiolibros que leer libros) a Edward Thorp contando su vida en A Man for All Markets. Thorp, un matemático brillante, inventó y aplicó una serie de innovaciones que le permitieron desafiar la sabiduría convencional de su época: desde que no se le puede ganar a los casinos hasta que los mercados son eficientes. Interesantes historias se narran ahí: sus andanzas en Las Vegas, los problemas matemáticos que le planteaba Buffett para ver si era digno de “heredar” a sus inversionistas, su descubrimiento y uso de Black-Scholes antes que la bautizaran como tal, etc. Los modelos de Thorp se reducían a diferenciar lo que sabes de lo que no y apostar incrementalmente cuando las probabilidades estén a tu favor. Sus diferentes métodos para ganar en el Blackjack, aprovechar disparidades entre un warrant y su acción, o reducir la probabilidad de muerte en la ruleta rusa, siguen esta lógica.

Inspirado por Thorp, reconozco que no tengo idea lo que nos depara el futuro, pero sí sé el precio hoy, por lo que estoy apostando incrementalmente donde veo que la probabilidad está a mi favor.

-El autor es ingeniero civil PUC y MBA The Wharton School