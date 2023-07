Nicolás Grau: “La reforma al Sernac y la ley de delitos económicos son indispensables para la legitimidad social del rol de las empresas”

Una apretada agenda cumplió este martes en Berlín el ministro de Economía, Nicolás Grau. El secretario de Estado, junto a la directora de InvestChile, Karla Flores, y la embajadora de Chile en Alemania, Magdalena Atria, tuvieron una serie de reuniones en el marco del roadshow de promoción de inversiones organizado por la agencia, con el apoyo de la embajada.

Entre las actividades desarrolladas por la delegación en su segunda jornada de actividades en dicho país, destacó un desayuno empresarial coorganizado junto a la Asociación de Cámaras Alemanas de Comercio e Industria, al que asistieron compañías locales interesadas en la nueva estrategia nacional del litio y los planes económicos del gobierno.

La agenda de la delegación incluyó la visita a la fábrica de electrolizadores de Siemens Energy, componente clave para la producción a gran escala de hidrógeno verde y combustibles sintéticos carbonos neutrales. En la ocasión, la compañía manifestó su interés en la política y oportunidades para el desarrollo integral del hidrógeno verde en Chile, y expuso su disposición a colaborar con el Estado.

En medio de su gira -a continuación se sumará a la delegación presidencial en Francia-, Grau se dio una pausa para abordar algunos temas relacionados con el viaje, pero también con los últimos hechos que han sucedido en Chile, principalmente en lo relacionado con las nuevas críticas que recibió por parte del empresariado el proyecto de ley que eleva las penas y sanciones a los delitos económicos, y los reparos que también está levantando en el sector privado el proyecto que busca entregar mayores atribuciones al Sernac y que impulsa su cartera.

Durante estos últimos días han surgido críticas de parte del sector empresarial al proyecto que fortalece el Sernac y ayer la Sofofa cuestionó la ley de delitos económicos, ¿cómo evalúa estos reparos?

-Es indiscutible que se requiere un Sernac que tenga la capacidad de sancionar los reclamos individuales. En la actualidad esa capacidad sancionatoria requiere de una demanda de parte de las personas afectadas, pero esa demanda ocurre muy pocas veces. Por ello, el hecho de que no exista esa capacidad sancionatoria del Sernac hace que los consumidores queden desprotegidos. Ahora, en relación a la ley de delitos económicos, la sociedad chilena tiene muy claro que no puede existir la situación que teníamos antes de la aprobación de esta ley. Son delitos sumamente graves para la sociedad y que no tenían una sanción adecuada. No puede existir una justicia para ciertos delitos más comunes y otra más laxa para delitos económicos que son sumamente graves para la sociedad y funcionamiento de la economía.

¿A su juicio son leyes que se necesitan para que funcione bien la economía?

-La reforma al Sernac y la ley de delitos económicos son indispensables para el buen funcionamiento de la economía y para la legitimidad social del rol de las empresas. Por lo mismo, no comparto la postura que han tomado algunos empresarios y creo que se están haciendo un flaco favor al tomar esa postura.

En la declaración pública que envió, la Sofofa dice que “la ley establecerá un estándar jurídico distinto para un grupo de personas de la sociedad (directivos y gerentes de empresas) respecto del resto de los ciudadanos del país, no respetándose así el principio de igualdad ante la ley”.

-Eso es justamente lo opuesto de lo que sucede y lo que revierte esta ley. Las personas en Chile tienen en su retina que ante comportamientos gravísimos de parte de algunas personas, se tuvo como consecuencia clases de ética, y eso es inaceptable. Es muy malo para el funcionamiento de la economía, porque para que funcione bien se requiere que estos delitos sean debidamente perseguidos y que exista legitimidad respecto a la participación de distintos actores en el mercado. No tendremos aquello si la ciudadanía ve que existe una justifica para las personas comunes y corriente, y otra para personas con mayor poder económico. Eso no puede seguir existiendo y esta ley lo que hace es corregir aquello.

¿Por qué cree que hay esta reacción del empresariado?

-Eso no me corresponde responderlo a mí, eso lo tienen que responder ellos.

“Hay interés en el litio y el hidrógeno verde”

En cuanto a los temas que se han abordado en las reuniones en Alemania, ¿cómo ha sido la recepción de los inversionistas?

-En las reuniones que he tenido ayer (lunes) y hoy (martes) el foco ha estado en hidrógeno verde y litio. Son reuniones con el sector privado, conversamos las distintas estrategias. Las reuniones han ido bien. Hay interés en estas dos agendas. Son reuniones que se han visto fortalecidas porque InvestChile tiene una representante en Alemania, en Berlín en particular, y eso ha permitido establecer relaciones de más largo plazo.

¿Cuál es la mirada que tienen ellos de la política nacional del litio? ¿Ya no están las críticas que hubo en un comienzo?

-No hubo un momento de críticas del sector privado, sino más bien hubo reacciones positivas de empresas de producción de litio y de la Cámara Chilena Norteamericana. Lo que hubo al principio fue una confusión de lo que significaba esta estrategia en relación al estatuto jurídico del litio. Pero siempre hubo una reacción positiva y eso se ha visto reflejado en estas conversaciones. Antes de la estrategia no existía un camino claro para una agenda más ambiciosa del litio en Chile que permitiera aumentar la producción más allá del Salar de Atacama, y ahora eso existe.

¿Hay interés concreto de empresas alemanas de venir a invertir en Chile?

-El interés concreto existe. La forma en que se materializará dependerá de los distintos mecanismos que establezca el desarrollo de la estrategia del litio. Durante 2024 tendremos un llamado a adquirir la exploración, y hay interés por esa etapa. También tendremos los llamados que hace Corfo para efectos de participar en la agregación de valor, accediendo a las cuotas de participación de los actuales productores de litio en el Salar de Atacama. También están las posibles asociaciones con Codelco y Enami.