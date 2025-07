¿Odian o aman su trabajo? Estudio aborda el sentimiento de los chilenos sobre su empleo

Los trabajadores en Chile, en su mayoría, aman o les gusta su empleo, según reveló un reciente estudio de Laborum. El 59% de las personas afirma que le gusta o ama su trabajo, donde el grueso de este grupo es a los que les gusta (46%) y 13% son los que aman su trabajo.

“En Chile casi 6 de cada 10 personas trabajadoras afirma que le gusta o ama su trabajo, y los dos principales motivos son porque disfrutan mucho de lo que hacen o porque sienten que aportan a la sociedad con sus labores, lo que da cuenta de la satisfacción que tienen los chilenos con sus empleos”, explica Diego Tala, Director de Laborum.cl en Jobint.

Respecto a los motivos de que los trabajadores están satisfechos con su trabajo, el 48% dice que es porque disfruta mucho de lo que hace; el 21% sostiene que con su trabajo no solo aporta a la organización, sino también a la sociedad; el 11% explica que le gusta su lugar de trabajo; el 9% cree que es porque es su trabajo ideal; el 7% afirma que es lo que siempre soñó; y el 4% índica que está muy conforme con su salario.

Ante este contexto, el 54% de los encuestados dijo que volvería a elegir su trabajo si pudiesen empezar de cero.

Otro dato que refuerza la conclusión, es que el 68% de los talentos manifestó que seguiría trabajando aún si ganase la lotería, o algún premio similar. En tanto, el 32% afirma que no seguiría haciéndolo.

“El 68% de los talentos en Chile seguiría trabajando aunque se ganaran la lotería o no tuvieran la necesidad económica y el principal motivo para seguir haciéndolo es porque disfrutan trabajar. Es importante destacar que el 28% crearía su propia organización o emprendería un proyecto personal, mientras que el 24% buscaría tener mayor libertad respecto a horarios y el 22% trabajaría con menos presión y disfrutando más de lo que hace”, comenta Diego Tala, Director de Laborum.cl en Jobint.

Sin embargo, el 59% de las personas que les gusta o ama su trabajo es una de las cifras más bajas en la región: igualada con Argentina (59%), y bastante por debajo de Ecuador (79%), Perú (76%) y Panamá (70%).

Los descontentos

Por otro lado, el 20% sostuvo que no le gusta, el 13% afirmó que le da igual y el 8% lo odia.

Sobre el grupo que está desinteresado o no le gusta su trabajo, el 32% sostiene que es porque su sueldo no es suficiente; el 30% afirma que no les gusta el lugar donde trabajan; el 14% dice que no disfruta para nada de lo que hacen; el 13% explica que no es su trabajo ideal; el 7% cree que con su trabajo no solo no aporta nada a la organización, sino que tampoco a la sociedad; y el 3% nunca imaginó con trabajar en algo así.