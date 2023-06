Pablo Echeverría de Moneda: “Para que Chile salga de la trampa del ingreso medio, el foco de las reformas tendría que cambiar radicalmente”

El gobierno de Gabriel Boric ha propuesto una reforma de pensiones y una tributaria. Esta última fue rechazada en marzo, y hoy el gobierno presentará una iniciativa a fines de julio en el Senado. El presidente y socio de Moneda Asset Management, Pablo Echeverría, saludó a la autoridades presentes, se refirió a las reformas que impulsa el Ejecutivo e indicó que estas tendrían que tener un giro radical para que el país “salga de la trampa del ingreso medio”.

“Para que Chile salga de la trampa del ingreso medio, el foco de las reformas propuestas tendría que cambiar radicalmente. Hoy las prioridades, además de recuperar la seguridad, son el crecimiento económico y avanzar en materia de derechos sociales en forma coherente con ese crecimiento. Para lograrlo, el cambio de foco tendría que ser de 180 grados... Sería un sueño ver este cambio de foco. Chile recuperaría su esperanza de ver el desarrollo y volvería a ser un referente para Latinoamérica”, señaló Echeverría en el seminario de Moneda Asset Management.

Luego agregó que “en particular, se requiere aumentar no las tasas impositivas, sino que los recursos disponibles: eso se hace combatiendo la evasión, ampliando la base, eficientizando el gasto público y recuperando el crecimiento. No se requieren más empresas públicas, sino que modernizar el Estado y mejorar la regulación del mercado”.

También se refirió a la Estrategia Nacional del Litio que propuso el gobierno hace algunas semanas atrás, y sostuvo que “Chile no requiere crear una Empresa Nacional del Litio, al contrario, tiene que generar las condiciones para que la producción de litio crezca de la mano del sector privado y rápido, el boom de altos precios del litio no durara más de 10 años. Además, el encargo que se ha hecho a Codelco en este tema genera suspicacias”.

Echeverría se refirió a las pensiones y a la salud, donde apuntó que estatizar los sistemas no es la solución.

“Se requiere no estatizar la gestión de las pensiones, sino que aumentar el ahorro y facilitar la competencia en la industria previsional. Se requiere no estatizar la salud, sino que asegurar que todos tengan acceso a buenas y prontas prestaciones, tanto públicas como privadas. Se requiere no impedir las inversiones, sino que asegurar que se hagan con los resguardos necesarios para proteger el medioambiente en plazos razonables y con seguridad en los permisos. Se requiere no aceptar las usurpaciones, sino que defender las propiedades existentes y facilitar la disposición de terrenos fiscales para ayudar a reducir el déficit de vivienda”, dijo.

De todos modos indicó que el escenario se ve más favorable que hace un año, e hizo mención al nuevo proceso constituyente que se está desarrollando, aunque detalló aspectos del texto propuesto por la Comisión Experta que le preocupan.

“En lo constitucional, el borrador propuesto por el Comité de expertos es un buen punto de partida para un nuevo texto: avanza en limitar la judicialización de los derechos sociales y de las políticas públicas, contribuye a reducir la fragmentación del Congreso, enfoca la búsqueda de acuerdos legislativos en torno a alineamientos partidarios en vez de intereses individuales y mejora la protección y definición de derechos económicos y sociales. Sin embargo, del texto hay cosas me preocupan, una de ellas, la norma que permite derogar parcial o totalmente una ley recién aprobada. En este caso, un 3% del electorado podría exigir un plebiscito para derogar una ley dentro de 60 días desde su publicación. Esta norma de ser aprobada podría seguir trancando la maquina para que el país pueda avanzar”, señaló.

Por otro lado, afirmó que la búsqueda de un pacto fiscal también le parece algo positivo.

“En lo tributario, el rechazo a la reforma que propuso el gobierno y la búsqueda de un pacto fiscal que otorgue certidumbre a mediano plazo también parece ir en la dirección correcta. Y en muchos otros temas, como pensiones, seguridad o migración, el reconocimiento del gobierno de la necesidad de negociar acuerdos con la oposición es un avance positivo”, sostuvo Echeverría.