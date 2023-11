Permisología y certeza jurídica: Ministros abordan desafíos para impulsar sistema de concesiones

Un repaso al aporte en el desarrollo de infraestructura y los desafíos que enfrenta el sistema de concesiones en Chile, realizaron esta mañana los ministros de Obras Públicas, Jessica López; de Hacienda, Mario Marcel; y de Economía, Nicolás Grau en el marco del “I Encuentro Asociación Público-Privada: sistema de concesiones al 2050″. La instancia, organizada por el Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI), sirvió para analizar la necesidad de incorporar cambios en ámbitos como tarifas y contratos, participación ciudadana, fortalecimiento de la Dirección General de Concesiones y avanzar en resolver las deficiencias que hoy presentan algunas obras.

López señaló que la instancia permitió realizar una reflexión “sobre lo que ha sido el sistema de concesiones en los últimos 30 años en Chile”, la que calificó como “un instrumento muy relevante que ha habilitado el desarrollo de Chile, y hoy día es un buen momento, al cumplir 30 años, sobre cómo lo proyectamos 20 o 30 año más”.

En esta línea, la titular de Obras Públicas aseguró que se está analizando la creación de un Consejo Asesor Presidencial que defina la estrategia de infraestructura de largo plazo, instancia propuesta por el CPI en enero de este año.

También detalló que la cartera está buscando incrementar el presupuesto para la Dirección General de Concesiones, con la finalidad de “fortalecer su estructura para administrar la cartera de más de 70 proyectos en proceso, algunos en construcción, y otros con nuevas inversiones y otros en operación normal, y los nuevos que estamos procesando”.

López afirmó que su gestión está comprometida con “mantener un ritmo de llamados a licitación sistemáticos”, agregando que el país tiene una infraestructura institucional sólida que “ha dado y seguirá dando certeza jurídica a los inversionistas”.

Por su parte, el ministro de Economía, Nicolás Grau, se refirió a la anunciada reforma a los permisos sectoriales, iniciativa que el gobierno espera ingresar a tramitación durante este año.

“Existen 380 permisos no ambientales tramitados por más de 30 servicios públicos. Los procesos de evaluación son excesivamente largos, los plazos legales de evaluación no se cumplen y no existe información centralizada”, sostuvo, graficando las falencias que presenta actualmente el sistema.

Al respecto, señaló que el proyecto que se enviará apunta a generar un sistema de tramitación sectorial -similar al que opera para la evaluación ambiental-, que reduzca los plazos y entreguen certeza jurídica.

“Se van a establecer normas mínimas de tramitación; inclusión de criterios de proporcionalidad en la tramitación; ventanilla única de tramitación; y creación de una gobernanza para la tramitación y regulación sectorial”, adelantó el ministro Grau.

En tanto, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, fue enfático en resaltar que las concesiones en infraestructura han sido un éxito en nuestro país, afirmando que Chile tiene gran experiencia en este ámbito y que ahora los desafíos, como en toda industria que ha ido madurando, está avanzar en la administración de contratos, qué aspectos se agregan a las relicitaciones y ampliar las áreas que se pueden concesionar, como el caso de las plantas desaladoras.

En lo financiero, puntualizó que aprobar la reforma de pensiones permitirá recuperar de forma más rápida la profundidad del mercado financiero, lo que resulta clave para los proyectos de infraestructura. Junto con ello, dijo, Hacienda está implementando diversas medidas para lograr un buen funcionamiento del mercado de renta fija local, apoyando su liquidez, profundidad e integración con el mercado externo.