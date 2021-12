Personas que donan en Chile bajan este año luego de alza histórica en 2020

Las catástrofes producto de los desastres naturales están en el ADN de nuestro país, así como la solidaridad para enfrentarlos. Quizá por eso, durante el 2020 (el primer año de pandemia), las donaciones en Chile aumentaron en dos puntos porcentuales con respecto al 2019. O sea, de un 58% a un 60% de la población. Parece poco, pero hace 15 años que no existía un alza por este concepto, según la “13a Encuesta Nacional de Voluntariado y Solidaridad” realizada por Fundación Trascender y Criteria.

Sin embargo, los datos más frescos del 2021 indican una caída de las donaciones, llegando a un 55%. “Creemos que esto se debe a que ya estamos viviendo en un estado de ‘normalidad pandémica’, y la gente está volviendo a poner atención en sus propias necesidades, marcado por la reactivación económica y la incertidumbre que conlleva todo el proceso electoral, sobre todo cuando se tiene la percepción de polarización política”, comenta Vicente Gerlach, director Ejecutivo de Fundación Trascender.

Esta medición se realiza anualmente y pretende ser un termómetro sobre la participación de los chilenos en voluntariado, donaciones y actitud frente a las actividades de solidaridad. La última se llevó a cabo entre agosto y octubre de 2021 en hombres y mujeres mayores de 18 años, pertenecientes a los NSE ABC1, C2, C3 y D. Pulso accedió a la sección acerca de las donaciones, ya que el resultado completo del estudio se dará a conocer el lunes 6 de diciembre.

Dentro de los principales cambios de este año con respecto al 2020 en el módulo de donaciones resalta un descenso en la donación de dinero en colectas de 58% a 54%. Según Gerlach, “seguramente porque ya no se realizan este tipo de campañas en la calle sino que se hacen de manera virtual”.

Pero por otro lado, subió la efectuada de manera espontánea a personas en la calle (de un 53% a un 56%). Si bien no es un aumento significativo, según Fundación Trascender, tiene relación con el preocupante crecimiento de la pobreza extrema (Casen). También llama la atención que el 22% de las donaciones realizadas, están relacionadas con la pandemia de Covid-19.

Con respecto al monto de las donaciones, la mayor alza la tuvo el rango que va desde los $3001 a $5.000. En 2019, el 19% sacaba de su billetera esa cifra. En 2020, el mismo rango bajó al 16% del total y en 2021 tuvo una fuerte subida del 23% de la totalidad de los encuestados. Solo el 2% desembolsó más de $100.000 durante este año. Sin embargo, es más que el 0% del 2020 y el 1% del 2019.

Si hablamos de las razones para donar, la lista siempre la encabeza “Me importa la causa a la que dono”, que este año llegó al 44% de las opciones, bajando solo 1 punto porcentual con respecto al 2020. La más baja la obtuvo “Contribuye a superar la pobreza”, con un 7%, una caída de un 50% con respecto al año pasado.

Otro tema que llama la atención -según Vicente Gerlach- es que la desconfianza hacia las instituciones sigue siendo un motivo relevante para no donar (20%), algo que se ha repetido en los últimos años. Esto sumado a quienes señalan que “no hay transparencia suficiente en el uso del dinero donado” (24%). “Ambas razones suman un 44%, de personas que no donan dinero porque no confían, lo que es un llamado a la sociedad civil a incrementar los canales de transparencia hacia la ciudadanía, publicando informes de gestión y estados financieros. Sólo de esta manera podemos responder a la confianza que nos deposita la sociedad”, concluye el director Ejecutivo de Fundación Trascender.